Vasco tem cautela para escolha de substituto de Abel Braga

​Abel Braga não é mais técnico do ​Vasco. O anúncio foi feito ontem pela diretoria cruz-maltina. Logo após a saída do treinador, foi informada a paralisação do Campeonato Carioca devido a pendemia do coronavírus. Sem jogos até segunda ordem, a diretoria do clube prega cautela para a escolha do novo comandante da equipe. As informações são do ​UOL.

A expectativa é que a diretoria do clube carioca busque no mercado um treinador com uma filosofia completamente diferente dos últimos que passaram pelo time: Vanderlei Luxemburgo e Abel Braga. Considerados como “medalhões”, agora deve ter chegado o momento de um técnico com uma visão mais jovem e uma maneira de pensar futebol diferente.

Alguns nomes já surgem para assumir a vaga. Entre os favoritos estão Eduardo Barroca, que comanda atualmente o Coritiba, Thiago Larghi, ex-Atlético/MG e Jair Ventura. Porém, este último não é tratado ainda como prioridade.

Os jogadores do Vasco têm reapresentação marcada para hoje, mesmo com a suspensão dos campeonatos. O elenco não deve realizar treinos. A diretoria pretende informar aos atletas algumas mudanças no Departamento de Futebol do clube, como a possível chegada de José Luis Moreira para a vice-presidência.

Abel Braga não é mais o técnico do Vasco Foi quem nunca deveria ter vindo. Todo respeito a pessoa Abel Braga, mas a relação atual fazia mal para todos. Para o Vasco e para o próprio Abel Agora é correr atrás do substituto. A margem de erro é zero. Tem que acertar! — Helder Floret (@hfloret) March 16, 2020

Em nota, o clube carioca já havia informado que as categorias de base e o futebol feminino teriam suas atividades suspensas até a próxima segunda-feira.