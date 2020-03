Vasco X ABC | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Após empatar com o Altos/Pi por 1 a 1 fora de casa na primeira fase da Copa do Brasil, o ​Vasco recebe o embalado ABC no Maracanã. Sem vantagem, em caso de um novo placar igual na competição, a vaga será decidida nos pênaltis. Saiba tudo sobre o confronto:

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica: Vasco x ABC Motivo: Segunda rodada da Copa do Brasil 2020 Data: 04/03/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA) Onde assistir: SporTV

Prováveis escalações​

​

Provável Vasco: F. Miguel; Pikachu, Werley, L. Castan, Henrique; Andrey, Raul, M. Junior; T. Magno, Cano, Marrony; Provável ABC: Rafael; P. Costa, Joécio, V. Leandro, Marlon; F. Manoel, Cedric, Jailson, Berguinho; J. Paulo, Wallyson.

Abel Braga deve colocar o que tem de melhor, já que o emprego do treinador está ameaçado por conta dos últimos desempenhos, principalmente no Campeonato Carioca. Na última vez que entrou em campo, pela Taça Rio, empatou em 1 a 1 com o Resende.

Já a equipe potiguar vem com ótimos resultados, principalmente no estadual. E vai apostar no talento individual de Berguinho para surpreender o cruzmaltino amanhã. Na última partida, o atacante marcou três gols na vitória sobre o Palmeira de Goianinha por 8 a 0.

Último cinco jogos

Fluminense ABC Vasco 1 x 0 Oriente Petrolero (05/02) – Sula Globo 1 x 2 ABC (16/02) Portuguesa 2 x 3 Vasco (09/02) ABC 2 x 2 América-RN (19/02) Altos 1 x 1 Vasco (12/02) – CdB Força e Luz 0 x 6 ABC (22/02) Oriente Petrolero 0 x 0 Vasco (19/02) – Sula Náutico 1 x 1 ABC (27/02) – CdN Resende 1 x 1 Vasco (29/02) ABC 8 x 0 Palmeira (01/03)





​

O histórico de confrontos entre Vasco e ABC não é positivo para a equipe visitante. Das três vezes que se encontraram na competição, o Cruzmaltino passou de fase em duas oportunidades.