Vasco x Fluminense | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Em partida válida pela 3ª rodada da Taça Rio, ​Vasco e ​Fluminense duelam em busca de conquistaram confiança no Estadual. O Cruz-Maltino é o 4º colocado do Grupo B, com dois pontos e nenhuma vitória. O Tricolor das Laranjeiras é o líder, com seis pontos.

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica: Vasco x Fluminense Motivo: 3ª rodada da Taça Rio 2020 Data: 15/03/2020 Hora: 18h (de Brasília) Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RIO) Árbitro: João Batista de Arruda (RIO) Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

​

Provável Vasco Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castán, Werley, Henrique; Raúl, Andrey, Fredy Guarín; Marrony, Vinícius (Benítez), Cano. Provável Fluminense: Muriel; I. Julião, M. Ferraz, Nino e Egídio; Hudson, Yago Rocha e Nenê; Evanilson, Marcos Paulo e W. Silva.

Precisando vencer a todo custo, Abel Braga deve colocar a campo o que tem de melhor. Já o time de Odair Hellmann gera dúvida. O treinador fez mistério para o duelo. Desfalque certo apenas na lateral-direta. Gilberto sofreu lesão na última partida. Igor Julião será o titular.

Últimos cinco jogos

​

Vasco Fluminense O. Petrolero 0 x 0 Vasco (19/02) – Sula Moto Club 2 x 4 Fluminense (26/02) – CdB Resende 1 x 1 Vasco (29/02) Fluminense 5 x 1 Madureira (01/03) Vasco 1 x 0 ABC (05/03) – CdB Fluminense 2 x 0 Botafogo – PB (04/03) – CdB Volta Redonda 0 x 0 Vasco (08/03) Fluminense 4 x 0 Resende (08/03) Vasco 0 x 1 Goiás (12/03) – CdB Figueirense 1 x 0 Fluminense – CdB

Não é só no Estadual que o Vasco vive um momento complicado. Na Copa do Brasil, a equipe foi derrotada em casa pelo Goiás, por 1 a 0. Resultado que balançou o cargo de Abel.

Já o Fluminense, mesmo eliminado precocemente da Sul-Americana, vem bem nos outros campeonatos que disputa. Além de ser o líder do grupo na Taça Rio, o time está prestes a avançar de fase na Copa do Brasil.