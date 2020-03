Vasco x Goiás | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Na próxima quinta-feira (12), a terceira rodada da Copa do Brasil 2020 reserva um confronto de difícil prognóstico, entre duas equipes da ​Série A do futebol brasileiro: Vasco e Goiás, ambos vivendo começo de temporada bem irregular e com seus técnicos bastante pressionados pela torcida. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este jogo de ida, no Rio:

Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Vasco x Goiás​ ​Motivo: ​Ida da terceira fase da Copa do Brasil 2020 ​Data: ​12/03/2020 ​Hora: ​21h30 (de Brasília) ​Local: ​São Januário, em Rio de Janeiro (RJ) ​Árbitro: ​Thiago Duarte Peixoto (SP) ​Onde assistir: ​SporTV

Prováveis escalações

​Provável Vasco: ​Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castán, Werley, Henrique; Raúl, Andrey, Fredy Guarín; Marrony, Vinícius (Benítez), Cano. ​Provável Goiás: ​Tadeu; Juan, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Caju; Sandro, Léo Sena, Daniel Bessa, Victor Andrade; Rafael Moura, Keko.

Não podendo sequer flertar com a possibilidade de ser eliminado prematuramente na Copa do Brasil – receita valiosa para as combalidas finanças do clube -, o ​Vasco deve ir a campo com o que tem de melhor à disposição. ‘Coração’ do meio-campo, Guarín retorna ao time titular e deve atuar com uma imobilização na mão. Recém-contratado, o meia-atacante Benítez pode somar seus primeiros minutos com a camisa cruzmaltina.

Buscando recuperação após uma frustrante queda na primeira fase da Sul-Americana, o ​Goiás vai com força máxima para esta partida no Rio de Janeiro. Ney Franco poupou diversos titulares na partida do fim de semana pelo Estadual, pensando neste duelo contra o Vasco. Léo Sena e Rafael Moura seguem como pilares da equipe esmeraldina.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Vasco da Gama ​Goiás ​Altos-PI 1 x 1 Vasco (12/02) – CdB ​Goiás 4 x 1 Anapolina (22/02) ​Oriente Petrolero 0 x 0 Vasco (19/02) – Sula ​Goiás 0 x 1 Sol de América (25/02) – Sula ​Resende 1 x 1 Vasco (29/02) ​Vila Nova 0 x 0 Goiás (01/03) ​Vasco 1 x 0 ABC (05/03) – CdB ​Santo André 0 x 2 Goiás (04/03) – CdB ​Vasco 0 x 0 Volta Redonda (08/03) ​Goiás 1 x 0 Iporá (07/03)

Com apenas oito gols anotados na temporada – segundo ​pior ataque entre os 20 clubes da Série A -, o Cruzmaltino tem conseguindo avançar nas competições eliminatórias sempre com dores altas de emoção. Na Copa do Brasil, eliminou o Altos com um empate (avançou por ter o melhor ranking) e superou o ABC, de Natal, com vitória sofrida no Maracanã.

O Goiás também vive suas turbulências neste início de 2020: não lidera seu grupo no Goiano e caiu precocemente na Sul-Americana. Na Copa do Brasil, atuações mais sólidas: vitórias por 2 a 0 contra Fast Club (primeira fase) e Santo André (segunda fase).