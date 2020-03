Vazou! Veja o uniforme do Real Madrid para a próxima temporada

O mundo ‘parou’ e ainda não é possível saber quando tudo vai voltar ao normal, inclusive no futebol. Porém, os clubes seguem os seus planejamentos com a expectativa de que tudo se resolva o mais rápido possível e, mesmo que não se tenha certeza sobre o que vai acontecer, é preciso estar pronto e ‘vestido’ para o futuro.

Deste modo, o Real Madrid já projetou o seu uniforme nº 1 da temporada 2020/2021 e, como era previsto, resolveu apostar novamente no azul marinho com detalhes em rosa. O vazamento é do ‘Footy Headlines’, que revela ainda mais características do manto merengue.

Conforme o site especialista neste tipo de informação, o novo conjunto dos Galácticos não vai ter um rosa tão marcante quanto na temporada 2014/2015, mas que a cor vai estar no ‘elástico’ em um tom menos saturado. O uniforme ainda vai contar com três linhas em azul marinho, o logotipo da Adidas e o escudo do clube. Confira:

Vale destacar que a Footy Headlines tem ótimos vazamentos, mas, ainda assim, é só um rumor. Contudo, o que se sabe é que a multinacional alemã costuma apostar em inovação nos pequenos detalhes do manto merengue e tem lançado uniformes bastante ‘singulares’ de uma temporada para outra. Em caso de confirmação do manto, por exemplo, o time vai deixar de usar o dourado deste ano.