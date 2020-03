Vegetação Aquática no ‘Velho Chico’ em Penedo causa mais uma vez suspensões no fornecimento de água

Acúmulo da planta nas imediações da captação de água do SAAE, faz com que pequenas interrupções no fornecimento de água sejam ocasionadas.

O SAAE Penedo, através de nota oficial, informou aos seus consumidores que a abundância de vegetação aquática nesta manhã de terça (24), no Rio São Francisco, tem prejudicado a captação de água pela instituição, ocasionando assim pequenas suspensões no fornecimento de água devido à limpeza no local. Confira a nota na íntegra:

NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Penedo informa que devido a grande quantidade de vegetação aquática “popularmente conhecida como Balseiros, Baronesas e Rabo de Raposa ( ELODEA), que vem descendo no Rio São Francisco nos últimos dias, a captação de água na estação elevatória da Rocheira, está com sua captação prejudicada, precisando assim que sejam feitas limpezas várias vezes ao dia, Com isso pequenas paradas no abastecimento serão realizadas para que as manutenções sejam feitas, preservando assim a segurança dos funcionários que realizam a tarefa.

