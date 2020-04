Desde o dia 20 de março, os órgãos e entidades do Estado de Alagoas passaram a funcionar, em sua maior parte, por meio de teletrabalho, como forma de minimizar o contágio do novo coronavírus. Com isso, muitos serviços estão disponíveis para a população por meio de atendimento remoto, por telefone ou internet.

Casal – A Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), por exemplo, ampliou a lista de serviços que podem ser solicitados pelo Call Center, no 0800 082 0195, ou por Whatsapp, pelo número (82) 99641-5462. Você pode conferir a lista completa aqui.

Instituto de Identificação – O Instituto de Identificação está fornecendo certidão de antecedentes criminais por meio eletrônico. Para isso, deve-se enviar um e-mail para [email protected] solicitando o serviço com os seguintes dados pessoais: número geral do RG, digito verificador (se houver), órgão e UF emissores, nome completo, filiação (nome de pai e mãe) e data de nascimento. O solicitante deverá, ainda, encaminhar em anexo um arquivo com a imagem da sua carteira de identidade (frente e verso).

Polícia Civil – Para evitar aglomerações nas delegacias, a Polícia Civil de Alagoas orienta a população a priorizar a busca pelos serviços, incluindo Boletim de Ocorrência, por meio da Delegacia Interativa, no endereço: www.delegaciainterativa.al.gov.br.

Procon – O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) atende à população e recebe denúncias por meio dos telefones 151 e (82) 98876-8297, além do autoatendimento no site do órgão.

IMA – O Instituto do Meio Ambiente (IMA) também tem no Whatsapp um canal aberto para atender ao público. Pelo número (82) 98833-9407, o cidadão pode ver a lista de setores e escolher o melhor caminho de atendimento para o problema que quer resolver ou para o processo que está sendo aberto ou está em curso. Os serviços de licenciamento seguem acontecendo virtualmente sem qualquer prejuízo. Mais detalhes você confere aqui.

Arsal – A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Alagoas (Arsal) atende ao público que precisa solicitar boletos, guias de pagamentos, renovação de permissão, entre outros serviços, pelos números (82) 98882-9707, (82) 98884-6921 e (82) 98833-9109.

Imprensa Oficial – A Imprensa Oficial suspendeu os serviços gráficos e editoriais, mas o funcionamento do Diário Oficial do Estado está mantido para as esferas pública e privada. Os órgãos da Administração Pública que necessitarem publicar no DOE devem enviá-las pelo Sistema Doeal, como de praxe. Já as empresas privadas, por meio do endereço eletrônico [email protected].

Sedetur – A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) também está atendendo ao público via Whatsapp. Para cada tipo de serviço há um número diferente, que você pode conferir aqui.

Controladoria – A Controladoria-Geral do Estado (CGE) orienta a população a utilizar as plataformas online do Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC), no endereço e-sic.al.gov.br, e do Sistema Eletrônico da Ouvidoria Alagoas (e-OUV), acessando o site e-ouv.al.gov.br. Além das plataformas on-line, a Controladoria disponibiliza o atendimento por telefone, no número (82) 3315-3630 ou pelo e-mail [email protected].

Semarh – A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) também está fazendo atendimentos e recebendo solicitações por telefone e e-mail. Mais detalhes você encontra aqui.

Seplag – Por fim, a Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) lembra que o Espaço do Servidor disponibiliza diversos serviços que podem ser feitos on-line ou por telefone. Todas as informações relacionadas a isso estão disponíveis aqui.

Fonte: Agência Alagoas