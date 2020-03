Vídeo compartilhado nas redes sociais repercutiu o tema; Lei Seca de Alagoas explica

Um vídeo que ganhou notoriedade nas redes sociais mostra um fato curioso. Após utilizar álcool em gel, um condutor realiza o teste de alcoolemia e o resultado dá positivo, o que chamou a atenção e despertou uma dúvida em muitas pessoas. Afinal, o uso do produto pode afetar o resultado do bafômetro?

O condutor em questão é o piloto de testes Cesar Urnhani. Segundo ele, a ideia para o vídeo surgiu de forma espontânea. “Um casal de amigos teve a curiosidade de querer saber se o álcool em gel poderia dar um falso positivo. Como eu tinha os bafômetros, resolvi fazer o vídeo e achei que iria dar negativo, mas não foi isso que aconteceu”, conta.

Cesar afirma que a abordagem adotada pela operação Lei Seca de Alagoas para explicar o assunto após a repercussão do vídeo foi extremamente satisfatória. “A equipe abraçou a questão de uma maneira que levou tranquilidade para as pessoas. Testou e enxergou que existe uma possibilidade, dentro de algumas circunstâncias, do teste dar um falso positivo. Mas deixou bem claro que, em seguida, se o condutor sair do veículo, isso volta à normalidade. No meu ponto de vista, essa foi a postura mais interessante e comprometida com o conteúdo e a informação”, aponta.

De acordo com o coordenador da operação Lei Seca em Alagoas, tenente Emanuel Costa, os agentes do estado estão preparados para fazer o reteste em situações como essa, que também podem ocorrer caso o condutor tenha utilizado enxaguante bucal ou ingerido bombom de licor.

“Entre 2 a 5 minutos, o bafômetro já está zerado. Nesse contexto do Corona Vírus surgindo no Brasil, é importante que as pessoas continuem usando o álcool em gel para assepsia, porque não há nenhuma possibilidade de autuação nas fiscalizações por esse uso”, ressalta.

Fonte: Agência Alagoas