Vereador Cidário cobra agilidade e acompanha obra de pavimentação em Igreja Nova

Preocupado com a proximidade do período chuvoso, o vereador Cidário dos Santos (MDB), esteve durante a semana na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), a fim de cobrar agilidade na obra de pavimentação do Conjunto Carlos Antonio Brito Borges e também do Loteamento Vila Raposo, obra que é fruto de emenda parlamentar do deputado federal Artur Lira por intermédio da Codevasf.

Após a conversa com o Superintende do órgão, senhor Marlan Ferreira, o vereador trouxe as explicações necessárias à comunidade sobre um rápido período de paralização da obra, devido a necessidade de esperar material que havia atrasado a chegada em Igreja Nova. Porém já na quinta-feira, 12, os trabalhadores da empresa que ganhou a licitação para tocar a pavimentação já colocavam o meio-fio em várias ruas do conjunto e a previsão é para que na próxima semana sejam colocadas as primeiras pedras que darão nova vida ao conjunto.

Para o vereador Cidário a sua preocupação é a mesma da comunidade e como legítimo representante do povo, se sente na obrigação de manter a comunidade informada sobre o andamento da obra que trará imenso ganho à comunidade com o fim da poeira no verão e da lama no inverno, além de promover a valorização dos imóveis no local.

“Estamos fazendo o nosso trabalho prezando pela melhoria dos serviços prestados à população, sem querer promoção pessoal nenhuma como alguns falaram, mas, buscando cobrar do poder público quando necessário e sendo um elo de ligação entre a administração, as instituições e órgãos públicos com o povo que é o nosso patrão”, enfatizou Cidário.