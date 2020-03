Usando seu Instagram pessoal, Luciano Barbosa, Vice-governador de Alagoas, anunciou nesta manhã de terça-feira, 17 de março, que as aulas da rede pública estadual deveria ser suspensas devido à prevenção do coronavírus (COVID-19).

A Secretaria de Educação até o momento não formalizou oficialmente a suspensão, porém como várias unidades escolares privadas e até federais anunciaram a paralisação, a medida está sendo esperada até o final desta tarde de terça-feira (17).

Confira o comunicado de Luciano Barbosa na íntegra:

Para dar uniformidade nas decisões da educação, diante da já anunciada suspensão das aulas das escolas particulares, a melhor decisão é suspender as aulas das escolas públicas também.

Ainda que a recomendação da vigilância sanitária seja a de que ainda poderíamos continuar com as aulas, essa é a melhor maneira de trazer tranquilidade emocional para as famílias dos nossos alunos e ter uma posição única na educação básica do Estado de Alagoas.

Essa será a minha recomendação ao governador do estado.

Numa hora como essa o excesso de zelo não prejudica.

Logo após o anúncio do governador faremos uma portaria para dar apoio extraclasse a nossos alunos.

Luciano Barbosa