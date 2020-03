Em entrevista ao programa de rádio Pânico, da Jovem Pan, Carlinhos Maia falou nesta terça-feira (10) sobre sua nova vida profissional.

O digital influencer da cidade de Penedo comentou sobre diversos assuntos, um deles foi de que soube recentemente que será erguida uma estátua na cidade de Penedo, em sua homenagem.

De acordo com Carlinhos, a renovação do turismo na cidade penedense fez com que essa homenagem fosse dada a ele.

“Eu tenho quase certeza que será a primeira estátua de um influenciador digital”, disse o influencer.

Ele também comentou sobre a política regional. Segundo Carlinhos Maia, não tem pretensões de entrar na política, mas sim de opinar e indicar políticos que fazem bem a sua comunidade, como a exemplo da Vila Primavera. Ele finalizou ressaltando o trabalho do prefeito de Penedo, Marcius Beltrão:

“O prefeito que está aí tem sido muito bacana com a Vila, deu acessibilidade, tá cuidando botou guardas”. Concluiu Carlinhos Maia.

