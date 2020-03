Vídeo: Kayro Castro mantém pré-candidatura e descarta aliança com antigos aliados

Em política quem ainda não viu boi voar foi porque não prestou atenção e de repente tenha o boi passado rápido e despercebido sob sua cabeça. E como na arte das ciências jurídicas nunca devemos dizer NUNCA, na arte da política as coisas se desenham de forma diferente em cada momento, até porque cada eleição é uma história e com finais até parecidos, mas, nunca iguais.

Nas rodas de conversas em Piaçabuçu voltou a ecoar a hipótese do presidente da Câmara Municipal, vereador Kayro Castro que é pré-candidato a prefeito da cidade ribeirinha, voltar a compor com o grupo político do prefeito Djalma Beltrão nas eleições de outubro, sendo possível vice na chapa encabeçada pelo prefeito que disputará a reeleição ou podendo até ser o cabeça da chapa com o vice indicado pelo grupo governista.

O fato é que Kayro, o gordinho, criou corpo numa fase de pré-campanha, e aqui, não falo de estereótipo físico, e sim, de corpo político, sendo uma força inesperada para alguns que no começo subestimava a capacidade de articulação do gordinho que já provou ser mais rápido que alguns veteranos na maratona política.

A hipótese tem sido descartada pelo pré-candidato Kayro que reafirma sua pretensão e ainda diz que o período não é natalino, mas podem esperar boas surpresas nos próximos dias.