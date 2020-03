VÍDEO: Neymar imita comemoração de Haaland em comemoração ao gol

Neymar abriu o placar no jogo entre PSG e Borussia Dortmund pela Champions League. Mais do que a esperança em dar a vaga aos parisienses, o camisa 10 ainda provocou Haaland, atacante do time alemão e atual sensação no futebol.

O ‘Adulto Ney’, novo apelido pelos internautas a Neymar, aproveitou o vacilo da zaga do Dortmund e de cabeça fez o resultado parcial que dá a classificação ao PSG. Após comemorar no banco de reservas, o craque sentou no gramado e repetiu a comemoração de praxe de Haaland – que fez os dois gols no jogo de ida e já explicou que a referência para a sua celebração é a meditação.

