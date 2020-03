Vídeo viral de Cristiano Ronaldo e Dybala pode esquentar clima na Juve

​Após a derrota da Juventus por 1 a 0 contra o Lyon pelo primeiro jogo das oitavas de final da Champions League, o clima no vestiário da equipe italiana parece não ter ficado amigável. Isso porque, uma conversa entre ​Cristiano Ronaldo e Dybala mostrou a insatisfação dos jogadores com o meio-campo do time na partida.

Em um ​vídeo, divulgado pelo canal RMC Sport, mostra o português conversando com o atacante argentino e criticando seus colegas de elenco: “o meio-campo não nos acompanha. Estamos sozinhos”.

Após a reclamação de CR7, Dybala responde: “Ninguém nunca assume a responsabilidade”. Cristiano complementa: “ se isto continuar assim na segunda etapa não vamos conseguir nada “.