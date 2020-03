Villa Nova x Atlético-MG | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Embalado pela vitória no clássico diante do Cruzeiro, o ​Atlético-MG volta a campo neste sábado para enfrentar o Villa Nova, em Nova Lima, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Porém, a principal atração estará fora das quatro linhas. Regularizado, o técnico Jorge Sampaoli fará a sua estreia no comando do Galo, ele que chegou para ocupar a vaga de Rafael Dudamel após as precoces eliminações do clube na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

Ficha técnica​ Villa Nova x Atlético-MG​ ​Data 14/03/2020​ ​Hora 19h (horário de Brasília)​ ​Local Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima​ ​Árbitro ​Igor Benevenuto de Oliveira ​Onde assistir SporTV e Premiere​

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Villa Nova​ Guilherme Santiago; Sabino, Diego Macedo, Wellington Reis e Victor Luiz; Augusto Recife, Paulinho e Moisés; Vitor Junior, Ruan Teles e Leandro Cearense.​ ​Atlético-MG ​Victor; Guga, Gabriel, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Nathan, Marquinhos e Cazares; Savarino e Ricardo Oliveira (Diego Tardelli).

O Atlético-MG não poderá contar com o volante Jair e o meia Otero, suspensos. Sendo assim, Nathan deve ser titular no meio-campo. Além disso, o zagueiro Réver fica à disposição de Sampaoli e é opção. No Villa, quem volta é o defensor Diego Macedo.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​VILLA NOVA ATLÉTICO-MG​ ​Villa Nova 2 x 2 Tupynambás (09/02) ​Atlético-MG 1 x 2 Caldense (16/02) ​Villa Nova 1 x 2 América-MG (12/02) ​Atlético-MG 2 x 0 Unión Santa Fe (20/02)* ​Boa 1 x 3 Villa Nova (16/02) ​Afogados-PE 2 (7) x (6) 2 Atlético-MG (26/02)** ​URT 2 x 1 Villa Nova (01/03) ​Boa 1 x 1 Atlético-MG (01/03) ​Villa Nova 1 x 2 Tombense (08/03) ​Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro (07/03)

Com 15 pontos conquistados, o Galo ocupa a quarta posição na tabela. Já o rival é apenas o décimos colocado, tendo obtido apenas quatro pontos até aqui.