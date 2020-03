Visando o Gre-Nal, Coudet avalia um time ofensivo para a partida contra Brasil-Pel pelo Gauchão

​ Com um excelente começo na primeira fase da ​Libertadores, Eduardo Coudet tem como novidade o novo lateral-direito Renzo Saravia para a partida da segunda rodada do Gauchão que acontece hoje (8) às 19h contra o Brasil-Pel no estádio Beira-Rio.

O técnico argentino terá um grande trabalho pela frente para encaixar D’Alessandro ou Gualhardo para os próximos jogos, já que Guerrero e Thiago Galhardo apresentaram um ótimo desempenho no último jogo, no que ocasionou em euforia da torcida do Internacional.

Visando um esquema mais ofensivo, o técnico analisa os últimos jogos do Internacional. O que pode-se perceber é o desempenho de Galhardo, que vem sendo destaque desde o início da temporada e sendo muito bem comentado pelo futebol apresentado. O ponto de interrogação no momento é como Coudet irá avaliar o time a partir de então, já que D’Ale tem um futebol mais lento comparado com o reforço. Porém, com a experiência do argentino em jogos decisivos, principalmente em Gre-Nais, há grandes chances de ser escalado.

Na partida deste domingo, o técnico também irá avaliar o desempenho do novo lateral ofensivo, Renzo, na qual pode substituir Rodinei, que não vem apresentando um bom desempenho ao time, para o primeiro Gre-Nal da Libertadores da próxima quinta-feira (12).