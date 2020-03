Vivara abre 147 vagas de emprego em diversas cidades do país; Envie seu currículo!

Vivara abre vagas de emprego para variados cargos em diversos lugares do Brasil.

Fundada em 1962, a Vivara nasceu com a missão de transformar sonhos em joias. Recentemente, a empresa abriu novas vagas de emprego no país.

“Em 1962, uma loja familiar no centro de São Paulo abria suas portas, com o compromisso de oferecer peças criadas com o mesmo cuidado com que os antigos ourives faziam joias exclusivas e eternas. Desde então, suas preciosas criações conquistaram cada vez mais espaço. A Vivara é conhecida como a maior rede de joalheria do Brasil, com mais de 200 pontos de vendas nas principais capitais e uma enorme gama de produtos entre joias, relógios e a linha Life by Vivara.”

É em uma fábrica de 3.600m2 com 250 profissionais especializados que as peças são desenhadas e executadas com máximo de tecnologia e carinho. Prova disso é certificação ISO 9001 concedida à fabrica por seu alto padrão de qualidade. O resultado não poderia ser outro: joias impecáveis, da pureza dos metais à origem e lapidação das gemas, passando pelo design exclusivo. A Vivara é uma marca que só essas joias têm; uma garantia única de que seu presente traduz a perfeição em cada detalhe.

Cargos Disponíveis

Boa parte das vagas são para:

Gerente Regional

Analista de Omnichannel

Gerente de Processos e RPA

Gerente de Planejamento e Análise Financeira

Estoquista

Gerente de Operações

Designer de Jóias

Atendente de Vendas

Coordenador de Produções

Gerente de Loja

Analista de CRM

Supervisor de Loja

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar CLICANDO AQUI.