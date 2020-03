Você sabia? Conheça as origens dos apelidos dos grandes clubes europeus

​Você certamente já usou as expressões ‘culé’ ou ‘gunners’ para tratar Barcelona e Arsenal, mas será que você sabe a raiz/origem desses apelidos? O ​Blog do Rafael Reis apurou a história por trás das alcunhas que acompanham alguns dos principais clubes europeus: algumas são bem mais simples do que aparentam, outras, mais complexas. Confira:

‘Merengue’ – Real Madrid

Não dá para precisar a primeira vez que este termo foi usado em referência ao Real Madrid, mas apura-se que a foi ‘cunhado’ pelos jornalistas esportivos que cobriam o clube no início do século passado. A origem do apelido é justamente no doce ‘merengue’, feito a partir de claras de ovo batidas, bem semelhantes ao que conhecemos como suspiro. Trata-se de um doce bem branquinho, tal qual o uniforme do gigante espanhol.

‘Culé’ – Barcelona

A história por trás do apelido ‘culé’ é bastante curiosa. É uma expressão derivada da palavra ‘culo’, termo em espanhol para bunda. Os torcedores do Barça ficaram conhecidos como culés ainda nas primeiras décadas do século XX, pois sentavam na última fileira do pequeno estádio Camp del Carrer – casa do clube catalão entre 1909 e 1922 -, de modo que os transeuntes que passavam à rua conseguiam ver parte de seus traseiros. Meio esdrúxulo, mas pegou.

‘Red Devils’ – Manchester United

O escudo do Manchester United traz uma figura ‘diabólica’ em seu centro, com um tridente em mãos. Mas demorou bastante tempo até que a imagem se transformasse em um apelido. Foi apenas na década de 60, quando o técnico Matt Busby, que passou 25 anos no clube, começou a tratar o United por ‘Red Devils’ [Diabos Vermelhos]. A inspiração do comandante veio de um time inglês de rúgbi, que após excursão na França, ganhou o apelido de ‘Les Diables Rouges’.

‘Colchonero’ – Atlético de Madrid

Possivelmente, uma das alcunhas mais interessantes e de origem mais específica dentre os listados aqui. Mais ou menos na década de 30 – período da Guerra Civil Espanhola -, o Atlético de Madrid passou a ser chamado de ‘Colchonero’ por conta da similaridade de seu uniforme aos colchões vendidos no país, forrados com um pano listrado vermelho e branco.

‘Velha Senhora’ – Juventus

Trata-se de um apelido que motiva debate em torno de suas origens. Alguns afirmam que o apelido ‘Vecchia Signora’ [Velha Senhora] nasceu nos anos 20, quando a família Agnelli, dona da Fiat, comprou o clube. Operários das fábricas chamavam seus patrões de ‘velhos senhores’, daí a alcunha migrando para o time de Turim. Outros, no entanto, acreditam que o apelido é um jogo/uma brincadeira com o próprio nome do clube: Juventus (juventude).

‘Gunners’ – Arsenal

Fundado na reta final do século XIX (1886) por funcionários de uma fábrica de armamentos, o Arsenal tem o seu nome, seu escudo e seu apelido ligados à referências bélicas. ‘Gunners’, em tradução livre, significa ‘os atiradores’, o que faz todo sentido quando tomamos conhecimento das origens/fundação deste clube londrino. O canhão no brasão também entrega a alcunha.