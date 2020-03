Volante perto e atacante a caminho: Cruzeiro busca reforços junto ao Palmeiras

​O ​Cruzeiro pode anunciar até esta terça-feira um reforço considerado de peso para a disputa da Série B. O clube mineira ultima os detalhes junto ao ​Palmeiras para sacramentar a contratação do volante Jean. Além disso, também avança no sentido de se acertar com o atacante Iván Angulo, outro jogador alviverde.

Eu concordo com o Adilson Batista, nós torcedores do @Cruzeiro temos de ter calma e paciência com o time…No início da temporada não tínhamos nem time para jogar.. — Sérgio Moreira (@sergmore10) March 2, 2020

No que se refere a Jean, a Raposa já chegou a um denominador comum sobre os moldes do contrato com o Verdão e com o próprio atleta, que desembarcará em Belo Horizonte por empréstimo até o final da temporada – com possibilidade de prorrogação por igual período. Aos 33 anos, ele não vem sendo aproveitado por Vanderlei Luxemburgo, tanto que está treinando em separado, e terá o pagamento de seu salário dividido entre as duas equipes. De cara, se tornará o nome mais experiente da sua posição no plantel azul. Polivalente, pode atuar também como lateral-direito.

Com relação a Angulo, que tem apenas 20 anos, o Cruzeiro tenta um contrato semelhante, segundo informação do ​Globoesporte.com. O Palmeiras, inclusive, aceita ficar responsável por parte dos vencimentos. O que resta, porém, é convencer o profissional, admirado pelo técnico Adilson Batista, a trocar de casa. Até o momento, nenhum jogador do grupo mineiro se firmou pelas beiradas do campo, posição do atleta que tem presença constante nas seleções de base da Colômbia.

Adilson Batista se perdeu no personagem depois da fala sobre bancar o João Lucas de titular absoluto. — PARABENS CRUZEIRO  (@iJonathanAraujo) March 2, 2020

A Raposa também está no mercado atrás de zagueiro, mas já chegou ao limite na negociação envolvendo Marllon, do ​Corinthians. Assim, a direção praticamente descarta esta contratação e negocia um novo acordo com Ramón, que chegou a se apresentar no início do ano. O pré-contrato assinado ainda em 2019, no entanto, não estava nos moldes considerados adequados pela nova gestão.

