Volta “por nada”? Jornal gringo destaca possibilidade de Pedrinho não mais defender o Timão

Depois de assinar contrato com o Benfica para as próximas cinco temporadas, o meia Pedrinho retornou ao Brasil com o intuito de defender o ​Corinthians até o final do primeiro semestre. No entanto, esta volta ao país pode ter sido em vão, como destaca o jornal português ​Record.

O meia-atacante está em terras brasileiras desde a semana passada e chegou ​a treinar normalmente com o elenco na última quinta-feira. Porém, passou a ficar isolado, por precaução ao coronavírus, e sequer participou da partida do último domingo, na qual o Timão empatou por 1 a 1 com o Ituano, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, e complicou sua tentativa de avançar às quartas de final da competição.

A ideia de Pedrinho era, no mínimo, ajudar o clube a chegar à próxima fase e, quem sabe, se despedir com um título, que seria o quarto em sequência do Corinthians. No momento, o Timão ocupa a terceira colocação do Grupo D e está bem distante de uma vaga. Além disso, existe a perspectiva de uma paralisação da disputa sem data para retorno por conta da pandemia, o que impediria o jogador de estar em campo, por exemplo, no próprio final de semana, quando o time comandado por Tiago Nunes enfrentaria o ​Palmeiras. “Esse plano poderá sair totalmente furado, e Pedrinho pode ter regressado ao Brasil para nada”, diz o periódico.

Para mais notícias do Corinthians, clique ​aqui.