Weverton explica por que ficou de fora da Copa e revela chateação com ex-treinador palmeirense

​Não dá para negar que Weverton é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. No ​Palmeiras desde 2018, o arqueiro demorou a se firmar como titular do Verdão. Com boas chances de ter ido para a Copa do Mundo daquele ano, ele explica o principal motivo que ficou de fora da lista de Tite. As informações são do ​UOL

Em entrevista ao Bem, Amigos!, do SporTV, o jogador de 32 anos revelou uma mágoa que tem com seu ex-técnico, Roger Machado. Para o atleta, o principal motivo de não ter participado do Mundial foi a escolha do treinador do Palmeiras, na época, que lhe colocou como terceira opção.

“ Eu queria jogar porque quando cheguei ao Palmeiras, eu tinha sido convocado pelo Tite sete vezes. Se eu chego jogando, era ano de Copa, e com o Palmeiras bem, seria uma oportunidade. Tinha chance. De repente, seu plano é frustrado, e, além disso, virei terceira opção”, disse Weverton.

O goleiro também revelou que, a maneira que Roger conduziu a situação, não lhe agradou. O antigo comandante alviverde chegou a fazer declarações públicas falando que Weverton era sua terceira opção.

“ Fiquei chateado, mas não deixei de trabalhar. Fiquei chateado porque foi opção do treinador. Teve um amistoso, eu joguei e no primeiro jogo oficial, o Roger Machado não me colocou. Ele colocou o Jaílson de titular e ainda falou, publicamente, que o Prass era a segunda opção, o que era desnecessário, porque ele podia decidir o reserva quando precisasse. Dessa maneira, ele poderia me desmotivar, mas eu continuei trabalhando e o título brasileiro foi importante para eu ficar com a titularidade “, concluiu.

Weverton falando agora no Bem Amigos da forma como o Roger Machado agiu com ele na escolha. Acho que foi mais um indício de que ele é péssimo no comando de vestiários. — Matheus (@theus1908) March 17, 2020

Em 2016, Weverton foi campeão dos Jogos Olímpicos com a camisa da Seleção Brasileira. Na época, o goleiro defendia o Athletico/PR. E foram as boas atuações do jogador na amarelinha que chamaram a atenção da diretoria do Palmeiras.