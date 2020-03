Willian apresenta grande início de temporada e encanta Luxa no Palmeiras

​ Mesmo com um elenco fantástico que o Palmeiras apresenta neste ano, o atacante Willian se destaca ainda mais no clube paulista pela campanha de artilharia no time. Segundo informações vindas do site Gazeta Esportiva , o atleta é “a novidade que encantou o técnico Vanderlei Luxemburgo neste início de temporada”.

Aos 33 anos, o atacante não apenas cavou uma vaga no time titular do Palmeiras, mas teve um desempenho neste início que deu ânimo ao clube e ritmo ao jogador para ser destaque em sua posição desde que chegou ao time.

E os número comprovam esse desempenho que vem chamando atenção. Willian balançou as redes oito vezes em 14 partidas disputadas, contando os dois compromissos pela Copa da Flórida que o clube participou, também, apresentou uma média de 0,57 gol por jogo. Sendo o dobro do número de gols que marcou em 2017. Além de duas assistências registradas esse ano.

Em 2019, o atacante desfalcou o clube no primeiro semestre por questão de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, retornando apenas em julho. Logo após a sua volta, o jogador disputou 28 partidas e marcou em quatro oportunidades.

Hoje, Willian é uma peça fundamental para o time, porém o jogador começou a temporada no banco. Mesmo com um grande desempenho o atacante sabe do elenco fantástico do clube e, com isso, vem alinhando a sua dedicação a equipe, que o faz ter um grande início de temporada, e chama a atenção de Luxemburgo para avaliar melhor e encaixá-lo para que deixe o time ainda mais ofensivo.