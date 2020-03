Xavi tem sonho de voltar ao Barcelona e mira Neymar: “Espetacular”

​Ídolo, Xavi Hernández confirma interesse em retornar ao Barcelona, mas faz “exigências” antes de eventual conversa com clube catalão. O treinador foi sondado antes do espanhol Quique Setién assumir a equipe em janeiro, mas não quis pegar ‘o carro andando’.

Neste domingo (29), o ex-meio-campista concedeu uma entrevista ao jornal ‘La Vanguardia’, da Espanha, e reforçou o seu compromisso com o Al-Sadd, do Qatar. Xavi ainda espera ter mais experiências como técnico antes de assumir a equipe blaugrana. As informações são do Desporto, de Portugal, e da ​Goal Brasil.

“Estou certo de que quero voltar ao Barcelona. É uma ideia que me entusiasma. Agora que me vejo treinando, creio que posso ensinar coisas aos jogadores. Mas deixei bem claro que me vejo em um projeto que comece do zero, no qual a tomada de decisões tem de ser minha”, explicou.

Xavi também garantiu que, caso acerte com o Barça, vai trabalhar com pessoas que confia e que têm história no clube. “Iria contratar atacantes, como Neymar. Não sei se encaixaria pela questão social, mas futebolisticamente não tenho dúvidas de que seria uma contratação espetacular”, acrescentou.

Por fim, o treinador elogiou o elenco do Barcelona, mas acredita que é necessária uma mudança no ‘vestiário’. “Não pode haver nada de negativo ou tóxico. Tudo tem que se encaixar. Gostaria de entrar com pessoas do meu ambiente, de modo a formar uma boa equipe de trabalho”, encerrou.