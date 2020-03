XXVII Festiva do Maçunim de Feliz Deserto é cancelado por causa do coronavírus

A Prefeitura Municipal de Feliz Deserto, município localizado no litoral Sul de Alagoas, anunciou o cancelamento do seu maior evento, tudo por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

XXVII Festiva do Maçunim seria realizado nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2020. Várias atrações iriam se apresentar no município, dentre elas: Devinho Novaes, Cavaleiros do Forró, Walkyria Santos, Samuel Menino de Rua, Selva Branca, entre outros.

De acordo com a nota, a organização visa a segurança e o bem-estar de todos, como medida de prevenção ao coronavírus. Confira a nota na íntegra:

Nota de Cancelamento

Seguindo a orientação de especialistas e recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), por conta do aumento no número de casos do coronavírus no país, a Prefeitura de Feliz Deserto decidiu cancelar a realização do XXVII Festiva do Maçunim e Gincana de Pesca de Arremesso, que aconteceria nos dias 17, 18 e 19 de abril.

Visando a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no evento, como medida preventiva no combate ao avanço do novo Coronavírus (COVID-19).

Evitar aglomerações é uma das principais recomendações de especialistas contra a disseminação do vírus. Por entender essa orientação e colocando em primeiro lugar a vida da população, dos competidores, dos visitantes e a luta contra o vírus, a prefeitura considerou prudente o cancelamento do evento.

Lembrando que iriamos receber participantes de toda parte do Brasil, além de comitivas vindas do exterior, e por essa razão seguimos o protocolo.

Prevalece nesse momento o espírito colaborativo e responsável em favor de todos.

Esperamos que tudo se solucione em breve, reforçamos nosso empenho em colaborar, no que for possível, no controle ao avanço da pandemia em nosso país.

Agradecemos a compreensão de todos.

