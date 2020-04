​15 jogadores famosos no Brasil que ninguém sabe onde estão jogando agora

Os jogadores fazem escolhas ao longo de suas carreiras e algumas dessas decisões (erradas ou não) fazem com que eles simplesmente “desapareçam do mapa”. A situação é ainda mais rotineira com atletas do América do Sul, especialmente do Brasil, onde muitos futebolistas escolhem atuar em países de menor expressão, mas ganhando muito dinheiro, do que seguir no futebol nacional com uma boa remuneração e fama em todo o país. Confira 15 exemplos na lista abaixo!

Romarinho (Al Ittihad)

Destaque no ​Corinthians, Romarinho fazia muito sucesso no futebol brasileiro, mas deixou o Timão em 2014 para “rodar” no Oriente Média e hoje ele atua no Al Ittihad, da Arábia Saudita. Ocasionalmente, o nome do atacante é ventilado no mercado nacional.

Marcelo Grohe (Al Ittihad)

Multicampeão, Marcelo Grohe explodiu no ​Grêmio e era um dos principais goleiros do futebol brasileiro, mas decidiu se juntar ao atacante Romarinho no Al Ittihad e desapareceu dos holofotes do seu país de origem.

Robinho (Istanbul Basaksehir)

Ídolo do ​Santos, Robinho fez uma boa carreira na Europa, com passagens pelo gigantes Real Madrid, Milan e Manchester City, mas o atacante desapareceu nos últimos anos e atualmente defende o Istanbul Basaksehir, da Turquia.

Valdivia (Monarcas Morelia)

Referência do ​Palmeiras em temporadas passadas, Valdivia não conseguiu se firmar em nenhuma grande equipe e após flertar com a aposentadoria acertou com o Morelia, do México, no começo desde ano.

Rafael Carioca (Tigres)

Rafael Carioca surgiu no Grêmio, mas também defendeu o ​Vasco e o ​Atlético-MG, no Brasil. O defensor deslanchou no futebol brasileiro com a camisa do Galo, mas foi negociado com o Tigres UANL, do México, e pouco se fala dele em seu país natal.

Hernán Barcos (Bashundhara Kings)

O argentino Hernán Barcos atuou por Grêmio, Palmeiras e ​Cruzeiro, no Brasil, e era conhecido em todo o país, mas sumiu dos radares verde e amarelo após sair da Raposa no começo da temporada passada. Atualmente, o camisa 9 defende o Bashundhara Kings, de Bangladesh.

Lucas Barrios (Gimnasia La Plata)

Lucas Barrios defendeu o Palmeiras e o Grêmio no futebol brasileiro, tendo maior destaque com o tricolor gaúcho. O atacante argentino era uma referência ofensiva no país, mas deixou o Imortal em 2018 e caiu no esquecimento. Hoje, o matador defende o modesto Gimnasia La Plata, da Argentina.

Montillo (Universidad de Chile)

O meia Walter Montillo se destacou no Brasil com o Cruzeiro, mas também defendeu o Santos e o ​Botafogo no país. O argentino teve uma passagem memorável pelo futebol brasileiro, mas sofreu com problemas físicos e chegou a anunciar a aposentadoria em 2017, mas voltou atrás e hoje defende a Universidad de Chile.

Kléber Gladiador (Austin Bold)

O centroavante Kléber Gladiador marcou o futebol brasileiro em suas passagens por ​São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Coritiba, mas foi negociado com o Austin Bold, dos Estados Unidos, em 2018, e desapareceu.

Maxi López (Crotone)

Maxi López teve uma passagem ‘conturbada’ pelo Grêmio em 2009 e ficou praticamente 10 anos longe dos holofotes brasileiros até acertar com o ​Vasco. O goleador, no entanto, deixou o cruzmaltino e desapareceu novamente. Após período sem clube, o argentino acertou com o modesto Crotone, da Itália.

Douglas (Brasiliense)

Destaque de Corinthians, Grêmio e Vasco, Douglas atuou por diversas equipes no futebol brasileiro e fez bastante sucesso, porém, aos 38 anos, não conseguiu se manter na elite do futebol nacional e hoje atua pela Brasiliense.

Ilsinho (Philadelphia Union)

Ilsinho atuou por três gigantes do futebol brasileiro: São Paulo, Palmeiras e Internacional. O lateral teve uma carreira de altos e baixos, mas se manteve ‘vivo’ no mercado durante muitos anos. Contudo, em 2016, ele acertou com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e caiu no esquecimento.

Bressan (FC Dallas)

Talentoso, Bressan teve ótimos momentos com a camisa do ​Grêmio, mas trocou o Imortal pelo FC Dallas no começo do ano passado e pouco se fala do defensor atualmente. O zagueiro também defendeu o Juventude e o Flamengo no futebol brasileiro.

Negueba (Gyeongnam FC)

Negueba surgiu no​ Flamengo e também defendeu São Paulo e Grêmio, além de outros clubes do Brasil, porém não conseguiu se manter no futebol nacional e atualmente defende o Gyeongnam FC, da Coreia do Sul.

André Lima (Austin Bold)

Aos 34 anos, André Lima fez uma boa carreira no Brasil, tendo a oportunidade de defender Vasco, Botafogo, São Paulo, Grêmio, ​Fluminense e outras agremiações do país, mas perdeu espaço e foi negociado para fora do país. Atualmente, o atacante é dupla de Kleber Gladiador no Austin Bold, dos Estados Unidos.