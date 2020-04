​25 jogadores das grandes ligas europeias que ficarão sem contrato em junho

O futebol parou por conta da pandemia do novo coronavírus e ainda não tem data para voltar, no entanto, os contratos dos jogadores seguem correndo e com possibilidade de os vínculos acabarem antes mesmo do retorno do esporte. Vale destacar que a FIFA orientou que os times estendam o tempo contratual dos futebolistas que têm seus pactos se encerrando agora. Porém, até o momento, poucos foram os casos confirmados. Confira nas tabelas abaixo os jogadores que têm vínculos apenas até o meio do ano e que podem acertar com qualquer equipe ‘sem custos’.

Os grandes destaques da lista da Premier League (Inglaterra) são os atacantes Willian e Giroud, do Chelsea, e o meio-campista David Silva, do Manchester City. O brasileiro e o francês dos Blues rejeitaram ofertas de renovação e devem mudar de ares, enquanto o espanhol já anunciou que não segue no citizens.

Jogador Equipe Willian Chelsea Giroud Chelsea Pedro Chelsea Van Ginkel Chelsea David Silva Manchester City Matic Manchester United Vertonghen Tottenham

Por sua vez, quatro medalhões da Ligue 1 (França) vão ficar livres para assinar com qualquer equipe do mundo, incluindo o uruguaio Cavani e o brasileiro Thiago Silva, do PSG. A princípio, os atletas não devem ficar, mas a mudança drástica no calendário pode dar estender o vínculo dos sul-americanos com o clube francês.

Jogador Equipe Meunier Paris Saint-Germain Cavani Paris Saint-Germain Kurzawa Paris Saint-Germain Thiago Silva Paris Saint-Germain Nico Gaitan Lille Já no Oeste da Europa, os destaques da Bundesliga (Alemanha) que vão ficar sem contrato são Mario Götze, do BVB, e o chileno Aránguiz, do Leverkusen, que interessa ao ​Internacional.

Jogador Equipe Charles Aránguiz Bayer 04 Leverkusen Mario Götze Borussia Dortmund Stambouli Schalke 04 Caligiuri Schalke 04

O futebol espanhol (La Liga) também vai “perder” algumas peças no final de junho, com destaque para o ex-Real Madrid, Ezequiel Garay, que defende o Valencia, e para o brasileiro Naldo, do Espanyol, e que atuou por Ponte Preta, ​Grêmio e ​Cruzeiro, no Brasil.