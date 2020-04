​3 movimentos que o Atlético-MG ainda deve fazer nesta janela de transferências

Recém-chegado, Jorge Sampaoli não teve muito tempo para trabalhar à beira do campo, porém, o argentino segue forte nos bastidores e deve promover uma forte reformulação no ​Atlético-MG. O treinador pretende ​enxugar o elenco e ainda trazer ao menos cinco reforços. Vale destacar que a equipe não trata dos assuntos abertamente.

Atualmente, Sampaoli tem estudado o plantel alvinegro e assistido vídeos de jogos passados da equipe para decidir quem sai e quem fica. A expectativa é que o grupo esteja o mais preparado possível no retorno do futebol, e que o máximo decisões tenham sido tomadas.

A princípio, o comandante pediu: um zagueiro, um meio-campista e dupla de atacantes, sendo alguns nomes indicados pelo próprio treinador e outros ‘apresentados’ pelo clube. O Galo tem ​observado o mercado e iniciado conversas, mas não deve bater o martelo durante o período de suspensão do futebol.

Indicado, Lucas Veríssimo, do Santos, entrou no radar do Atlético-MG. O zagueiro de 24 anos trabalhou com Sampaoli na temporada passada e tem uma boa relação com o argentino. Vale destacar que o defensor tem ‘segurado’ oferta de renovação com o Peixe. O Galo também monitora outros nomes.

Para além da zaga, o alvinegro mineiro busca um jogador para o meio de campo. Sampaoli quer um atleta para dar mais opções e qualidade ao setor. Recentemente, o clube observou Léo Sena, do ​Goiás, e Léo Cittadini, do ​Athletico-PR. Os dois contam com o aval do treinador.

Por fim, o Atlético deve buscar ao menos dois jogadores para o setor de ataque, sendo um atacante de velocidade, que pode ser ​Róger Guedes, do Shandong Luneng, da China, e um centroavante versátil, considerando que Sampaoli não é um entusiasta da ​dupla Ricardo Oliveira e Di Santo.

