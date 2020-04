​3 movimentos que o Botafogo ainda deve fazer nesta janela de transferências

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o ​Botafogo segue trabalhando para renovar com peças importantes do atual elenco de Paulo Autuori e também para encontrar ‘oportunidades’ de mercado. O clube, no entanto, em séria crise financeira, não pode fazer nenhuma loucura para deixar o grupo mais forte para o restante da temporada.

Porém, o Glorioso sabe de suas limitações e dos pontos que fundamentalmente devem ser reforçados para que o ano seja mais “tranquilo”. A princípio, o Alvinegro deve ir atrás de atletas para compor o sistema defensivo (zagueiros e volantes) e também um centroavante goleador. A equipe não revela nomes, mas há rumores e especulações.

Inicialmente, o foco deve ser, além da recuperação financeiramente, em reforçar a zaga. O Botafogo sofreu muito neste começo de temporada e, caso não tenha um bom zagueiro para atuar ao lado de Joel Carli, pode “apanhar” ainda mais na elite do futebol brasileiro. Vale destacar conversas que a equipe manteve com Cristián Zapata, do Génova, antes da suspensão do futebol.

Se o yaya vier para o Botafogo ótimo. Se não vier não é o fim do mundo. Botafogo tem sérios problemas no setor defensivo e precisa de reforços. Vida que segue. — Roberto Macedo (@robertospeed123) March 3, 2020

Para além de um defensor, o Fogão também deve procurar um meio-campista que atue mais recuado, seja um volante ou ainda um versátil ‘meia de ligação’. O objetivo da contratação seria dar mais qualidade na saída de bola, mas sem perder poder de marcação. O nome de Obi Mikel, ex-Chelsea e desempregado, foi ventilado no clube.

Por fim, o Botafogo também precisa de um atacante goleador. A equipe mostrou ter muitos problemas para definir jogadas e a falta de um ‘matador’ prejudicou demais o setor de ataque. Sem Diego Souza, que acertou com o ​Grêmio, o time fica nas mãos de Luis Henrique, Rhuan e Pedro Raúl, que têm muitas limitações na finalização.

