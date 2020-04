​3 movimentos que o Cruzeiro ainda deve fazer nesta janela de transferências

O futebol parou, devido à pandemia do novo coronavírus, e ainda não tem data para voltar. Porém, o ​Cruzeiro segue ­trabalhando e monitorando o mercado em busca de peças para reforçar o plantel de Enderson Moreira. O clube tem consciência de que se seguir com o grupo de agora vai ter sérias dificuldades para retornar à elite do futebol brasileiro.

Sem caixa e ciente de suas fragilidades, a Raposa tem ‘aproveitado’ o tempo de quarentena para sondar nomes e estudar os pontos mais fracos do atual elenco. Em resumo, o objetivo é reforçar o esquadrão celeste pontualmente, sem muitos gastos e muito menos ‘loucuras’ financeiras.

Desta forma, o Cruzeiro, após avaliação de Enderson Moreira e comissão técnica, colocou quatro posições como prioridade de contratação, sendo um lateral-direito e um lateral-esquerdo, um meio-campista e um atacante de velocidade. A equipe já tem algumas negociações bem encaminhadas.

Com as posições definidas, o primeiro passo deve ser ir atrás de laterais. Recentemente, a Raposa retomou conversas com Dodô, ex-Cruzeiro e que pertence à Sampdoria, e também pensou no retorno do jovem Patrick Brey. Ambos são para a faixa esquerda do campo. Os nomes para o lado direito seguem em sigilo.

Mas o fato é: Cruzeiro necessita contratar 4 a 5 aletas para chegar e jogar.. Brasileiro é outra história, outra pegada e o grau de exigência é infinitamente maior. — Lucas (@lucasmrezende) February 15, 2020

Em estágio avançado de negociações, Régis, do ​Bahia, deve ser o meio-campista que vai desembarcar em Minas Gerais. O meia de 27 anos tem uma passagem relativamente positiva no Esquadrão de Aço e pode ser bastante útil para a Raposa. A questão é como Enderson Moreira pretende utiliza-lo.

Por fim, o Cruzeiro busca um atacante rápido, que atue pelos lados do campo e dê mais profundidade ao ataque, como prioridade de compra. A expectativa é de que o jogador chegue com status de “titular” e comande o setor ofensivo ao lado do experiente Marcelo Moreno. O clube também não ‘expôs’ os nomes observados.

