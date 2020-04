​3 movimentos que o Flamengo ainda deve fazer nesta janela de transferências

Em outro patamar, o ​Flamengo tem praticamente todo o elenco fechado para o decorrer da temporada – inclusive, caso a base permaneça, para os próximos dois ou três anos. Porém, o Rubro-Negro ainda precisa alinhavar alguns pontos antes de estar 100% preparado para o retorno do futebol.

Sem futebol, devido à pandemia do novo coronavírus, o Mais Querido tem se organizado internamente antes de ir ao mercado. O principal objetivo do momento é deixar a ‘casinha’ pronta para as eventuais sequelas da suspensão do esporte a curto, médio e longo prazo.

De todo modo, em campo, o Flamengo ainda deve observar duas posições mais carentes. A primeira é a lateral direita. Atualmente, o plantel conta apenas com uma opção: o experiente Rafinha. Aos 34 anos, o jogador não tem condições de atuar em todos os compromissos da equipe e ocasionalmente pode deixar o time “na mão”.

A segunda e pouco menos importante é a situação do meio de campo. O Rubro-Negro conta com grandes meio-campistas, mas além do uruguaio De Arrascaeta e de Diego, não tem nenhum outro meia-armador ou ainda um jogador para pensar e organizar o time. Vale destacar que o camisa 10 tem sido escalado mais longe da área dos adversários.

Por fim, a principal negociação do Flamengo para a temporada – e para essa janela de transferências – é a da permanência de ​Jorge Jesus. O português ainda não assinou a ampliação contratual e ficar sem o Mister pode comprometer todo o planejamento 2020. O treinador é a peça-chave desse grandioso projeto Rubro-Negro.

