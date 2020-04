​3 movimentos que o Santos ainda deve fazer nesta janela de transferências

O ​Santos passa por um momento extremamente complicado, com grave crise financeira, sérios problemas políticos e muita desorganização interna. A realidade é dura e não vai passar do dia para a noite, porém ainda há esperanças e tudo pode se resolver com seriedade e transparência.

Em um processo mais simples, fora o extracampo, o Peixe precisa focar em reforços que cheguem com status de ‘titular’, que contemplem posições específicas e ainda consigam tirar o máximo dos principais jogadores do elenco: o uruguaio Carlos Sánchez e o venezuelano Yeferson Soteldo.

O primeiro passo deve ser pensar na lateral esquerda. Atualmente, o Santos conta apenas com Felipe Jonatan – o que é inaceitável e problemático. O clube deve dar mais condições para Jesualdo Ferreira trabalhar e não deixar o português à mercê do camisa 3, que já desfalcou o time na temporada.

Em seguida, a equipe praiana deve se preocupar com o meio de campo. O Peixe tem ótimos meio-campistas, como o próprio Sánchez, o Diego Pituca e o Alison, porém, ainda precisa de alguém que ‘desafogue’ o uruguaio e o possibilite jogar com mais liberdade. Vale destacar que o camisa 7 já tem 35 anos.

se o santos n conseguir contratar lateral por questões financeiras e tá trazendo o Robinho fico no aguardo de quem implorou por ele puto pelo santos n contratar oq precisa — n (@nccruiz) March 6, 2020





Por fim, o Santos deve buscar um centroavante de origem. A equipe, além do colombiano Fernando Uribe e de alguns Meninos da Vila, não tem nenhum goleador nato. A ausência de um ‘9’ matador vai dificultar ainda mais os objetivos do clube para a temporada.

