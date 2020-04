​3 vezes em que os goleiros salvaram seus times

Todo grande time tem um grande goleiro, não é mesmo? Então nada mais justo do que reverenciar esses jogadores, por vezes, tão injustiçados e criticados. Assim, hoje (26 de abril), no dia de homenagem aos ‘paredões’, resolvemos listar 3 vezes em que os responsáveis pela meta salvaram seus respectivos times. Confira!

Cássio – Corinthians/2012

Absoluto! São Cássio é o maior símbolo do ​Corinthians vencedor da última década, sendo determinante para algumas das maiores glórias da história do clube paulista. Em mais de 8 anos de casa, o camisa 1 fez milhares de defesas espetaculares, mas a temporada 2012, especialmente a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes daquele ano, tem um gosto especial.

Afinal, o arqueiro tinha acabado de chegar e logo de cara entrou para o museu histórico do Alvinegro, com defesa milagrosas, como no duelo cara a cara contra Diego Souza, do ​Vasco, nas quartas de final Libertadores, e também na grande decisão do Mundial, diante do Chelsea.

Victor – Atlético-MG/2013

Gigante! Victor é o maior ídolo contemporâneo do ​Atlético-MG. Os feitos do goleiro ao longo das últimas 8 temporadas são inexplicáveis, principalmente na partida contra o Tijuana, do México, quando ele defendeu pênalti aos 47’ do segundo tempo e colocou o Galo na semifinal da Copa Libertadores. O lance, conhecido como “O milagre no Horto”, canonizou “São Victor” e ainda permitiu o Alvinegro Mineiro conquistar o maior torneio da América do Sul.

Diego Alves – Flamengo/2019

Diego Alves não tem o mesmo “peso” dos dois paredões citados acima, mas as suas atuações na temporada passada o colocam um passo à frente na história do ​Flamengo. A defesa em si acabou ofuscada por outros lances mais plásticos e ‘encantadores’, mas se o arqueiro rubro-negro não tivesse defendido pênalti de Arroyo, do Emelec-EQU, nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Rubro-Negro poderia não avançar e consequentemente não chegaria à Glória Eterna.