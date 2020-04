​3 vezes em que São Jorge jogou junto e salvou o Corinthians

Nesta quinta-feira, 23 de abril, O ​Sport Club Corinthians tem um motivo especial para comemorar: o Dia de São Jorge. O padroeiro guerreiro do clube, que desde 1928 ‘olha pelo time’ e o ajuda em suas batalhas. Fiel, o santo foi fundamental para o Alvinegro Paulista superar momentos ruins, tempos difíceis e adversários grandiosos. Confira!

Corinthians x Vasco – Libertadores – 2012

Inesquecível! Em 2012, Corinthians e ​Vasco disputavam uma das grandes decisões de quartas de final da Copa Libertadores da América. Jogo difícil, pegado. Os dois times não ‘abriam mão’, entravam forte em cada dividida e encaminhavam o clássico para prorrogação e pênaltis. Porém, o destino tratou de resolver tudo ainda no tempo regulamentar, e a favor do Timão, com Diego Souza perdendo gol cara a cara com Cássio, aos 17’ do segundo tempo’, e Paulinho marcando aos 42’ para garantir a classificação paulista. Resultado final: 1 a 0 e triunfo histórico. Salvará, São Jorge!

Corinthians x Chelsea – Mundial de Clubes – 2012

O Corinthians chegou à final do Mundial de Clubes de 2012 como o grande ‘azarão’. Afinal, o milionário Chelsea vinha empolgado após vencer a Champions League na raça e no coração. Contudo, os brasileiros trataram de deixar o favoritismo inglês fora de campo para sair com o bicampeonato mundial, com gol salvador de Paolo Guerrero e vários milagres de Cássio. Apito final e taça na mão do poderoso Timão. Salve, São Jorge!

Corinthians x Santos – Campeonato Paulista – 2001

Há quase 20 anos, Corinthians e ​Santos entravam em campo para definir quem iria para a grande decisão do Campeonato Paulista de 2001. A bola rola, o Peixe vai para cima e ainda no primeiro tempo coloca o 1 a 0 no placar. Porém, o Timão reage e deixa tudo igual antes do intervalo. Em seguida, o juiz apita e recomeça o clássico. O 1 a 1, que daria a classificação ao Alvinegro Praiano, persiste e deixa a Fiel apreensiva. Contudo, aos 47’ da etapa complementar, Ricardinho faz o 2 a 1 e garante a classificação antológica contra o arquirrival. Viva, São Jorge!