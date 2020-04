​5 craques dos gramados que nunca ganharam um título

Craques, mas nem sempre “vencedores”. Popularmente, os grandes jogadores de futebol são aqueles que conquistam, que têm um currículo de peso, recheado com os mais diversos títulos. Porém, há atletas que são ou foram reconhecidos como “bons futebolistas”, mas que nunca tiveram o prazer de levantar um troféu. Confira na lista abaixo!

Erik Lamela

O argentino Erik Lamela surgiu muito bem no River Plate, sendo bastante cobiçado, incluindo pelo Barcelona. O sucesso no futebol sul-americano o levou para a Roma, com a afirmação no Velho Continente, o meia-atacante acertou com o Tottenham. Porém, o destaque e os grandes momentos nunca lhe deram um título.

Mauro Icardi

Mauro Icardi despontou para o futebol como uma das futuras estrelas do esporte, no entanto, as expectativas nunca foram alcançadas. Aos 27 anos, o argentino tenta, ao lado de Neymar e Mbappé, retomar sua carreira e conquistar ao menos uma taça, observando que os bons momentos na Sampdoria e na Inter de Milão não o garantiram nenhum troféu.

Harry Kane

O ‘Furacão Kane’ demorou para se firmar como uma grande estrela do futebol mundial, no entanto, o goleador conseguiu se estabelecer nas últimas temporadas e hoje é um dos principais “homem-gol” do planeta. Revelado pelo Tottenham, o camisa 10 foi emprestado várias vezes e, apesar do grande potencial e fantásticas atuações, nunca foi campeão.

Antonio Di Natale

Aposentado, Antonio Di Natale foi um dos últimos grandes casos de amor no futebol. O craque italiano rejeitou várias propostas de gigantes europeus para seguir na modesta Udinese. A escolha o fez ser o maior ídolo da história da Bianconeri, mas também lhe custou uma carreira sem títulos.

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez explodiu no Racing e chegou a ficar na mira de Real Madrid e ​Barcelona. Entretanto, a sensação argentina acabou acertando com a Internazionale. Destaque Nerazzurri, o atacante voltou a chamar atenção e ser ventilado nos principais clubes do momento. A badalação, no entanto, nunca o rendeu um troféu.