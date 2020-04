​5 possíveis destinos para Róger Guedes, de olho no retorno ao Brasil

Promissor, Róger Guedes tem contrato com o Shandong Luneng, da China, até julho de 2022, entretanto, o atacante já demonstrou interesse em retornar ao Brasil e que estaria disposto a abrir mão de ‘benefícios chineses’ para voltar ao seu país natal. Aos 23 anos, o ex-Atlético-MG e ​Palmeiras teve uma ótima passagem pelo futebol brasileiro e deixou claro que pode ser bastante útil. Desta forma, vale considerar o momento complicado, devido à pandemia do novo coronavírus, e os empecilhos financeiros ocasionados pelo cenário global antes de realizar tal investida. Contudo, investir em um jovem talento pode dar muitos frutos no futuro. Confira 5 equipes em que Róger Guedes cairia como uma luva!

Grêmio

Em meados de março, conforme informações do jornalista ​César Cidade Dias, Róger Guedes teria sido oferecido ao ​Grêmio. O profissional reforça de que não houve nenhuma grande movimentação, mas que o atacante foi ofertado ao Imortal. Por sua vez, o clube não tratou do assunto publicamente, mas todos sabem do potencial do atacante e que ele poderia ser uma peça importante no ataque tricolor.

Red Bull Bragantino

A princípio, não há rumores ou vestígios de nenhuma negociação. Porém, na nossa visão, Róger Guedes se encaixa no perfil do Red Bull Bragantino e poderia dar o retorno desejado ao clube, considerando o seu talento e a sua idade. Aos 23 anos, o atacante ainda tem muito para crescer e mercado.

São Paulo

O ​São Paulo demorou, mas vendeu o garoto Antony para o Ajax, da Holanda, e agora vai precisar de uma peça de reposição. Róger Guedes e a Joia de Cotia não têm necessariamente o mesmo estilo, mas o camisa 23 do Shandong Luneng pode cobrir os espaços deixados pelo jovem e ainda dar mais opções no setor de ataque. Vale destacar que não há conversas entre o jogador e o tricolor paulista.

Corinthians

Em situação semelhante ao do arquirrival São Paulo, o ​Corinthians conseguiu uma boa quantia por Pedrinho e suprir a saída do garoto com uma contratação de peso aliviaria consideravelmente o ambiente em Itaquera. Róger Guedes tem características diferentes do meia, mas daria mais efetividade ao ataque e tem mais potencial, por exemplo, do que Yony González. Por sua vez, o Timão também não negocia com o atacante, mas, em caso de interesse e sinal positivo, seria uma baita contratação do alvinegro.

Atlético-MG

O destino mais provável. O ​Atlético-MG sempre demonstrou interesse em repatriar Róger Guedes, clube em que o atacante teve uma grande passagem, e tem se movimentado nos bastidores para contar com o jogador. Identificado, o atleta também tem se flexibilizado e conversado para voltar ao alvinegro mineiro.