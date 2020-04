​5 transferências que podem não se concretizar por conta do novo coronavírus

A pandemia do novo coronavírus parou, também, o futebol e deve impactar drasticamente o esporte nas próximas temporadas. Para além do tempo parado, suspensão do calendário e demais complicações, os clubes vão sofrer sérias recessões financeiras, que vão prejudicar desde o pagamento aos atletas aos investimentos em novos jogadores.

Desta forma, sem o ‘fluxo padrão de caixa’ e demais projeções, os times devem adiar ou até desistir de algumas negociações, especialmente de negócios que envolvam cifras maiores. Confira 5 exemplos na lista abaixo! As informações são do ​UOL Esporte.

Mauro Icardi

Mauro Icardi chegou por empréstimo ao Paris Saint-Germain no começo da temporada e logo se encaixou ao grupo francês, tendo marcado 20 gols em 31 partidas. Em alta, o PSG considerava pagar os 70 milhões de euros (cerca de R$ 423,6 milhões) pelo passe definitivo do centroavante argentino. Contudo, os impactos financeiros causados pelo novo coronavírus deixam o futuro do goleador em aberto.

A negociação ainda pode acontecer, mas a Inter de Milão vai precisar reajustar os valores pedidos pelo atacante.

Thiago Silva

Sem acordo por renovação contratual, Thiago Silva encaminhava a sua saída do Paris Saint-Germain. Porém, devido à crise financeira causada pelo Covid-19, o zagueiro deve estender o seu vínculo com o clube. Os franceses não devem ir ao mercado para encontrar a tal sonhada peça para rejuvenescer o sistema defensivo e, para não ficar sem um jogador no setor, deve alinhar novo contrato com o brasileiro.

Jadon Sancho

Cobiçado, Sancho pode ter sua estada prolongada no Borussia Dortmund. A promessa inglesa era uma das mais sondadas do mercado internacional e nome certo para ultrapassar a casa dos 100 milhões de euros (R$ 605 milhões, na cotação atual). Contudo, a possível redução nas cifras da próxima janela de transferências deve fazer com que o BVB segure a sua joia por ao menos mais uma temporada.

Dani Ceballos

O meio-campista Dani Ceballos chegou ao Arsenal no começo da temporada (2019/2020) e fazia uma temporada regular, levantando o interesse dos Gunners em investirem em sua compra definitiva. Porém, os londrinos mudaram de ideia, por conta do novo coronavírus, e devem solicitar nova concessão ao Real Madrid. Contudo, os madridistas não têm interesse em tal acordo e o atleta deve retornar à Espanha. O próprio jogador confirmou a situação.

Carles Aleñá

Obcecado em Lautaro Martínez, o Barcelona deve mudar o rumo de Aleñá. A princípio, o meio-campista chegaria por empréstimo ao Real Betis para ganhar mais rodagem e minutos em campo. Contudo, focado no atacante da Inter de Milão e sem fluxo de caixa, os blaugranos devem utilizar o meia espanhol como ‘moeda de troca’, e assim diminuir o valor pago para tirar o destaque nerazzurri.