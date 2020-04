​6 astros do futebol mundial que defendem seleções ‘de menor expressão’

Amor ou tradição? Há jogadores de futebol que atuam em verdadeiros ‘esquadrões do mundo’, mas não têm a mesma sorte com a seleção de seus países. Em alguns casos, a situação é inevitável, mas, em outros, os astros até têm a opção de mudar, porém preferem seguir o coração e vestir o manto de suas nações. Confira 6 craques que teriam espaço em praticamente qualquer seleção do planeta, mas que escolheram lutar pelos seus respectivos países.

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão)

Matador, Aubameyang, do Arsenal, poderia ter escolhido defender a Itália ou a França, ambas em que atuou nas categorias de base, mas o centroavante optou por jogar pelo modesto Gabão e assim seguir os passos do pai.

Robert Lewandowski (Polônia)

Robert Lewandowski é um dos melhores centroavantes do planeta há muitos anos, tendo demonstrado seu potencial no Borussia Dortmund e no Bayern de Munique, mas, ainda assim, não abandonou a frágil Polônia e segue como o astro de sua seleção.

Jan Oblak (Eslovênia)

Aos 27 anos, Jan Oblak atingiu um nível espetacular e se tornou um dos melhores goleiros do mundo, além de ser o mais caro da posição. Porém, o paredão do Atlético de Madrid não teve sorte com a sua seleção: a Eslovênia. Com seu país, o camisa 1 não conseguiu nenhuma classificação, seja para Copa do Mundo ou Eurocopa.

Gareth Bale (País de Galês)

O veloz Gareth Bale, do Real Madrid, caiu de produção nas últimas temporadas, mas demonstrou nos últimos anos que caberia em qualquer seleção do mundo. Contudo, no País de Galês, é difícil pensar em voos mais altos.

Mohamed Salah (Egito)

Monstro no Liverpool, Salah é um dos principais jogadores do futebol mundial, mas vai precisar fazer muito mais para “carregar” o Egito para algo mais. A participação na Copa do Mundo de 2018, no entanto, foi praticamente um título para a sua nação.

Sadio Mané (Senegal)

Mané é um dos craques do Liverpool e o ponto fora da curva da Seleção de Senegal. Recentemente, o astro foi eleito o melhor jogador do continente africano e é dos candidatos ao posto também na Premier League, mas diferente do que acontece no clube, o atacante dificilmente conseguir brigar por grandes conquistas com seu país.