​6 grandes clubes de fora que não são donos de seus estádios

Em casa mando eu… Será? O futebol brasileiro é cheio de “clubes sem estádios” ou ainda de agremiações que fazem acordos com empresas/governos para serem ‘donos’, mesmo que temporariamente, de determinados espaços esportivos, como ​Flamengo e ​Cruzeiro. Porém, o método para se ter uma arena/estádio não é exclusivo do Brasil. Confira!

Paris Saint-Germain (Parque dos Príncipes)

​ O PSG é um dos clubes mais ricos da França e do planeta, tendo uma das maiores folhas salarias do futebol mundial e o atual ‘dono’ da maior transação da história do esporte. Contudo, a bilionária agremiação não tem um estádio. O popular ‘ Parc des Princes’ é gerido pelo clube, mas pertence ao Conselho de Paris.

Roma (Olímpico)

​ O futebol italiano, assim como o brasileiro, é cheio de clubes “sem estádio”. Tradicionalíssima, a Roma até planeja ter o seu próprio recanto: o “ Stadio della Roma ”. Porém, enquanto a La Magica não finalizar o projeto, vai seguir no lendário Olímpico, que pertence ao Comitê Olímpico Italiano. O mesmo vale para a gigante Lazio.

Ajax (Johan Cruijff Arena)

​ A Johan Cruijff Arena, anteriormente conhecida como Amsterdã Arena, é o estádio mais importante e popular da Holanda, sendo um dos grandes palcos do esporte e casa do Ajax. O Godenzonen , no entanto, não é dono do espaço, mas, sim, gestor. O real proprietário é o governo municipal.

Milan (San Siro)

O gigante italiano Milan também não tem o seu próprio estádio. Apesar de ser fortemente ligado ao Giuseppe Meazza e ser um de seus ‘mandantes’, junto à Internazionale, do famoso ‘San Siro’, o Rossonero apenas manda suas partidas no local. O verdadeiro mandatário é a Prefeitura de Milão.

Olympique de Marseille (Stade Vélodrome)

O Olympique de Marseille, da França, manda os seus confrontos no gigante Stade Vélodrome, com capacidade para mais de 67 mil espectadores. A utilização do palco, porém, só é possível por conta de liberação da Cidade de Marseille, dona do estádio.

Cruz Azul (Estádio Azteca)