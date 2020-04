​6 jogadores inusitados que já defenderam o Barcelona e você não lembrava

O Barcelona ganhou muito espaço no cenário mundial nos últimos anos. Os títulos, o encanto, o modo de jogar e os craques que passaram pela equipe – Ronaldinho, Samuel Eto’o, Ibrahimovic etc. – marcaram época e ficaram eternamente ligados ao clube e a história do esporte. Porém, os blaugranas também contaram com algumas ‘peças perdidas’, que quase ninguém lembra, no meio dos astros inesquecíveis. Confira!

Douglas

Atualmente no Besiktas, da Turquia, Douglas esteve durante quase seis anos vinculado ao Barcelona. O lateral-direito que pertencia ao ​São Paulo desembarcou na Espanha em 2014, mas pouco agradou e logo foi emprestado. A frustração foi tão grande que o jogador disputou, ao longo de todo o contrato com o Barça, apenas 8 partidas com a camisa culé.

Fábio Rochemback

Aposentando, Rochemback não teve uma carreira brilhante no futebol, tendo sido revelado pelo ​Internacional e atuado por ​Grêmio, Sporting, Middlesbrough, Dalian Aerbin e Barcelona. O ex-volante não conseguiu se firmar em nenhuma das equipes, de modo que fez menos de 70 partidas por cada uma delas.

Maxi López

Maxi López surgiu muito bem no River Plate e chegou ao Barcelona após Larsson sofrer grave lesão. Porém, o ex-​Vasco não conseguiu desempenhar o mesmo papel dos tempos em que atuava no futebol argentino e logo foi ‘escanteado’. Em mais de uma temporada na Catalunha, o atacante disputou apenas 19 partidas e marcou dois gols.

Geovanni

Surpreendentemente, Geovanni pintou no Barcelona em 2002. O meio-campista não era um dos mais cobiçados do futebol brasileiro, mas foi visto como “promissor” pelos catalães e recebeu uma oportunidade. O meia até teve uma boa temporada de estreia, porém caiu de produção e foi gradativamente ‘sumindo’. O ex-jogador ainda fez 43 partidas pela equipe espanhola e marcou três tentos.

Keirrison

Em alta, após boas temporadas pelo Coritiba e curto período de brilhantismo no ​Palmeiras, Keirrison chegou ao Barcelona, com ótimas expectativas e muitos olhares curiosos, no entanto, o atacante não disputou nenhuma partida pelo clube espanhol.

Dmytro Chygrynskiy

Dmytro Chygrynskiy vivia uma grande fase no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, quando foi contrato pelo Barcelona. Porém, o zagueiro não segurou a barra – como ele mesmo revelou – e pouco conseguiu fazer na equipe. Em uma temporada no time, o zagueiro disputou 21 partidas, não foi bem, e foi negociado.