​6 jogadores que podem deixar o Real Madrid no final da temporada

Em reformulação, o Real Madrid deve investir pesado nas próximas janelas de transferências para alcançar os seus ambiciosos planos. O objetivo é dominar a Europa e reconquistar o posto de “melhor time do mundo”. Porém, a renovação também inclui um pacotão de jogadores, incluindo algumas estrelas, que devem deixar o Santiago Bernabéu no final da temporada. Confira!

Nacho Fernández

Nacho Fernandez construiu toda a sua carreira no Real Madrid, surgindo em 2011 e cumprindo com diversos papeis ao longo dos últimos anos. Porém, o zagueiro e lateral de 30 anos não tem o mesmo ‘impacto’ de outras temporadas e deve ser um dos atletas a deixar o Santiago Bernabéu. Atualmente, o atleta está avaliado em 12 milhões de euros.

Mariano Díaz

Mariano Díaz teve ótimos momentos nas equipes juvenis do Real Madrid e também no grupo principal do Lyon, da França, que o contratou e tinha boas expectativas em relação ao futuro do espanhol. Contudo, os Galácticos “recompraram” o atacante e acreditavam em um melhor desempenho, no entanto, o jogador nunca correspondeu ao investimento. Agora, pouco utilizado, ele é especulado por Roma e Tottenham.

Álvaro Odriozola

Odriozola chegou ao Real Madrid com muita moral, mas pouco agradou. Atualmente, o lateral-direito defende por empréstimo o Bayern de Munique e a expectativa é pela transferência definitiva do espanhol. Aos 24 anos, o jogador ainda tem mercado e pode ser utilizado para ‘arrecadar’ dinheiro para outros investimentos.

Lucas Vázquez

Cria do Santiago Bernabéu, Lucas Vázquez foi bastante atuante nas últimas temporadas, tendo participado de mais de 200 partidas com o clube merengue e de várias conquistas. Porém, aos 28 anos, o camisa 17 não faz parte do grandioso projeto do Real Madrid e deve mudar de ares.

James Rodríguez

Da badalação à frustação, o colombiano James Rodríguez foi contratado pelo Real Madrid com status de “craque” e de futuro titular absoluto da equipe. Porém, a realidade foi de decepções e eterna presença no banco de reservas – quando ele não estava emprestado. Apesar da falta de sucesso na Espanha, o meia-atacante ainda tem o seu nome vinculado a grandes equipes e tendência é de que ele siga sua carreira em outro lugar.

Gareth Bale

Injustiçado? Gareth Bale foi um dos grandes personagens do Real Madrid na história moderna do clube. Porém, o galês caiu muito nas últimas temporadas, além de ter “conflitos” com Zidane e muitos problemas físicos, e deve estar de malas prontas para o seu próximo destino. Até o momento, não há rumores sobre um possível comprador para o atacante, mas o desejo dos madridistas em se desfazer do jogador pode facilitar a sua saída da equipe.