​7 grandes jogadores que jogaram em apenas um time durante a carreira

O futebol ‘mudou’ e por diversos motivos é raro um jogador permanecer no mesmo time durante várias temporadas. A realidade, principalmente financeira, fez com que o número de transferências aumentasse meteoricamente e o tempo nos clubes diminuísse na mesma proporção. Porém, há exemplos de atletas que lutaram contra tudo e todos para continuarem nas equipes em que estavam. Confira 7 futebolistas que defenderam apenas uma camisa durante toda a carreira.

Rogério Ceni – São Paulo

Gigante, Rogério Ceni é um dos maiores ídolos da história do São Paulo e a sua idolatria vai muito além das belas cobranças de falta e das defesas espetaculares. O ‘goleiro artilheiro’ criou uma identificação absurda com o tricolor e nunca defendeu outra agremiação, tendo ficado na equipe por 25 anos, disputado 1.237partidas e marcado mais de 100 gols.

Puyol – Barcelona

Puyol se notabilizou no esporte pela sua entrega em campo e por seu amor ao Barcelona. O zagueiro passou toda a sua carreira na equipe catalã e ao longo de 15 anos no clube disputou 682 partidas, e fez parte de um grupo que entrou para a história do futebol mundial.

Maldini – Milan

Em 24 anos no Milan, o zagueiro e lateral-esquerdo Maldini representou um fanático rossonero nas quatro linhas. O defensor fez parte da última grande geração milanista e é dos grandes ícones da gloriosa história do clube, tendo disputado 902 jogos e ganhado 25 títulos.

Marcos – Palmeiras

Marcos ou “São Marcos”, para os crentes no goleirão, é um dos gigantes da história do Palmeiras. O goleiro dedicou toda a sua carreira ao clube e ao longo de praticamente 20 anos foi o responsável por defender a meta alviverde, tendo conquistado ‘tudo’, incluindo o maior título das crônicas da equipe: a Copa Libertadores de 1999.

Francesco Totti – Roma

O italiano Francesco Totti é um dos maiores exemplo de “amor à camisa” que existe no futebol. O meio-campista defendeu a Roma durante 25 anos, disputou 786 partidas e marcou 307 gols pela equipe, sendo um dos gigantes da história romana e o maior ídolo do clube.

Ryan Giggs – Manchester United

Em 23 anos no clube, Ryan Giggs se tornou um dos imortais do Manchester United. O meia-atacante foi um dos responsáveis pela ‘Era de Ouro’ dos Red Devils, sendo multicampeão, disputado 963 partidas e marcado 168 gols. O galês é um dos maiores ídolos equipe inglesa.

Lionel Messi – Barcelona

O argentino Lionel Messi é um dos poucos astros do futebol mundial, que ainda atuam profissionalmente, que nunca trocou de equipe na carreira. O camisa 10 do Barcelona defende o time catalão desde 2004 e nesses 16 anos sempre vestiu a camisa blaugrana.