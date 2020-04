​As 10 maiores rivalidades do futebol mundial

O que torna uma partida entre duas equipes em um “clássico”? Rivalidade, tradição, camisa, história, proximidade, amor, paixão, diversidade, loucura etc. Porém, há confrontos que têm todos esses elementos e muito outros. Os clássicos que arrepiam só de imaginar, que repercutem nacional e internacionalmente – independe da situação dos clubes –, que chamam atenção de todos os fãs do esporte e “param tudo”. Confira!

Celtic x Rangers (Escócia)

A Escócia literalmente para acompanhar Celtic e Rangers, conhecido como “Old Firm”, por sua história dentro e fora de campo, confusões, religião – os Bhoys são católicos, enquanto os Gers são protestantes – e outros milhares de efeitos que tornam o clássico escocês de 132 anos um dos maiores do planeta.

Porém, em meio à paixão e ao ódio, há também um momento de extrema tristeza. Em 1971, um incidente, marcado como “Desastre de Ibrox”, com torcedores deixou 66 mortos e mais de 200 feridos.

Boca Juniors x River Plate (Argentina)

O ‘Superclássico da Argentina’: Boca Juniors e River Plate representam o amor sul-americano pelo futebol e a diversidade do esporte. Os arquirrivais se enfrentam há mais de 100 anos em confrontos que são verdadeiras “guerras”, com disputas acirradas até o minuto final, suor, sangue, lágrimas e muita paixão de xeneizes e millonarios.

Estrela Vermelha x Partizan Belgrado (Sérvia)

O ‘Dérbi Eterno’ é o exemplo de clássico que pode superar tudo: momentos ruins, dificuldades financeiras, distâncias e quaisquer problemas extracampo. Estrela Vermelha e Partizan Belgrado foram fundados por grupos diferentes após a Segunda Guerra Mundial e ao longo desses 75 anos simbolizam a ‘pluralidade’ na Sérvia e os pensamentos diferentes entre os sérvios.

Barcelona x Real Madrid (Espanha)

Barcelona e Real Madrid ganharam proporções estratosféricas nos últimos anos. O conhecido ‘El Clásico’ é o maior confronto do futebol espanhol e (hoje) é o mais chamativo do mundo. Em 118 anos, blaugranas e madridistas reproduzem mais do que futebol em campo. Os clubes trazem à tona um conflito histórico entre o povo catalão e o poder real da capital espanhola.

Nacional x Peñarol (Uruguai)

Tradicionalíssimos na América do Sul, Nacional e Peñarol não vivem o melhor momento de suas histórias, mas, ainda assim, configuram um dos clássicos mais marcantes do continente sul-americano. O ‘Superclássico do Uruguai’ tem mais de um século de existência e leva ao campo a histórica briga entre os uruguaios conservadores e os mais populares.

Fenerbahçe x Galatasaray (Turquia)

‘Dérbi Intercontinental’! Fenerbahçe e Galatasaray é reconhecidamente um dos clássicos mais quentes do planeta. Os turcos, divididos entre a Ásia e a Europa, simbolizam a briga entre ‘povo versus elite’ e a forte disputa pelo domínio do país. Em mais de 100 anos de rivalidade, os clubes tornaram o clássico um dos mais disputados, espetaculares e comumente violentos do esporte.

Olympiakos x Panathinaikos (Grécia)

Populares e antagônicos, Olympiakos e Panathinaikos, chamados também de “Derby Eterno”, representam o amor e a contradição em campo. Os clubes são os de maior torcida na Grécia e têm em suas origens diferenças sociais, políticas e culturais, sendo marcadas rotineiramente pela violência.

Grêmio x Internacional (Brasil)

Grêmio e Internacional não fogem da “regra”, com o Imortal surgindo historicamente mais relacionado à elite e o Colorado à massa, situação que hoje em dia é menos destoante em virtude da popularidade imensa desses dois gigantes por todo o Brasil. Os clubes fazem um dos clássicos mais chamativos e disputados do país, sendo um dos mais intensos do futebol verde e amarelo – ultrapassando os limites do Rio Grande do Sul e ganhando espaço em todo o território nacional. A rivalidade vermelho contra azul sempre tem capítulos acirrados nos registros do futebol.

Roma x Lazio (Itália)

O lendário “Derby della Capitale” é o maior confronto do futebol italiano e um dos maiores do mundo. Roma e Lazio têm quase 100 anos de rivalidade e muita paixão, sendo relativamente “menos poderosos” que outro gigantes, os clubes preenchem lacunas com brilho, festa, amor e disputa.

Millwall x West Ham (Inglaterra)

Millwall e West Ham não têm o mesmo impacto de outrora, porém, o amor e ódio entre os clubes permanece, e cada vez mais forte. O clássico, popular “East London Derby”, tem mais de 120 anos de tradição e faz parte da história do futebol inglês, com muita briga e festa nos históricos (e cada vez mais raros) confrontos.