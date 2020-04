​As 5 maiores frustrações dos jogadores de FIFA 2020, mais bônus; confira

Os estresses do futebol real pararam por conta da suspensão do esporte diante da pandemia do novo coronavírus, no entanto, a frustração com o virtual FIFA 2020 não precisa parar e pode ser ainda mais intensa durante esse período de isolamento social. Confira as 5 coisas mais ‘chatas’ do simulador de futebol!

Barcelona x Barcelona? Enfrentar o próprio time no modo online

Claro, sabemos que é um videogame, mas jogar contra a própria equipe é horrível. A situação é “complexa” porque todos os técnicos virtuais querem escolher os melhores times do planeta, mas é muito mais legal e real quando dois clubes diferentes entram em campo. Então, não escolham o Barça, beleza? Deixem para a gente…

Ausência dos jogadores reais na Liga Brasileira e Conmebol

Osvaltinato, Cadete e Prazeracinho são alguns dos grandes craques do futebol brasileiro no FIFA, mas quem são esses jogadores? A EA Sports, a Konami (desenvolvedora do PES), a Conmebol e os clubes não entraram em consenso e assim o simulador não conseguiu utilizar os nomes e aparências originais dos planteis brasileiros. A alternativa (ou falta de negociação) possibilitou a entrada dos times do Brasil, mas não ter Bruno Henrique, Dudu, Gabigol e outros destaques diminui o “outro patamar”.

Limite no modo cooperativo

Quem vai ficar de fora, EA? A quarentena por conta do COVID-19 deixou todo mundo em casa e possibilitou a galera se juntar virtualmente para jogar um “coop”, mas o FIFA 2020 não permite mais do que dois jogadores juntos e assim criou um baita problema para a comunidade fifeira.

Replay do rival

O ‘gol’ é o momento mais mágico do futebol real e virtual, mas ser obrigado a ver a comemoração e o replay do gol adversário é, no mínimo, difícil. E se for nos 45 do segundo tempo…

Tocar errado

Você vai bem, rouba a bola e parte naquele contra-ataque rápido para matar o jogo, mas acaba tocando a pelota para onde não queria e perde uma grande oportunidade. O pior é quando a lei universal se faz valer e “a bola pune”.

Bônus: modo online “não tem pause”

O FIFA até permite que se dê uma “pausinha” rápida na partida, mas ficar conversando na hora do jogo não é legal, ok? Desconcentra. Então, amiguinhos não-fifeiros, esposas/os, namorados/as foquem em outras coisas e nos deixem jogar em paz.

Os créditos desse artigo ficam com nossos amigos do Grupo de Whatsapp “Jogar fifa com a galera”​.