​Assim seria a escalação ideal do Corinthians hoje com jogadores formados na base

​Que o Brasil é um celeiro de craques desde sempre, não há nenhuma dúvida . Quando a gente resolve pôr na ponta do lápis quem cada um dos nossos grandes clubes revelou nos últimos tempos, fica ainda mais evidente o tamanho do alcance do nosso talento. Foi pensando nisso que investimos tempo e pesquisa nesta série: imaginar como nossos times seriam se as suas joias em atividade voltassem. Ou se nem fossem vendidas . Um sonho longe de se tornar realidade, mas não custa nada sonhar.

Do ​Corinthians , por exemplo, surgiram diversos jogadores que hoje brilham tanto em clubes rivais dentro do Brasil como no exterior. E, obviamente, todo alvinegro que se preze gostaria de vê-los juntos no Parque São Jorge para representar a Fiel. Que tal este time?

Weverton

O goleiro subiu ao elenco profissional do Timão em 2008, mas o deixou sem disputar uma partida sequer. Depois de rodar por algumas equipes de menor expressão, veio a ter destaque no Athletico-PR. Campeão olímpico com a seleção em 2016, hoje é titular absoluto do Palmeiras e está entre os selecionáveis de Tite.

Fagner

Fez sua estreia pelo clube aos 17 anos, mas em um primeiro momento não se firmou, tanto que precisou ser destaque no Vasco da Gama e no Wolfsburg, da Alemanha, para retornar e empilhar títulos estaduais e nacionais como titular da lateral direita.

Marquinhos

O zagueiro teve sua primeira aparição no elenco principal do Corinthians em 2011. Na sequência, ainda voltou a disputar (e ganhar) uma Copa São Paulo de Futebol Júnior para, aí sim, conquistar um lugar no plantel que viria a ser campeão da América. Após o título, foi vendido para a Roma. Atualmente, defende o Paris Saint-Germain. Participou da seleção campeã olímpica e esteve na última Copa do Mundo.

Pedro Henrique

O zagueiro formado no Corinthians ganhou notoriedade no ano passado, quando defendeu o Athletico-PR na conquista da Copa do Brasil. Agora, está de volta ao Parque São Jorge como opção para o técnico Tiago Nunes.

Guilherme Arana

O lateral-esquerdo defendeu o Timão entre 2014 e 2017. Por sua qualidade, foi promovido ao elenco principal com 16 anos de idade. Bicampeão nacional, acabou vendido ao Sevilla, da Espanha. Em 2020, voltou ao futebol brasileiro, mas para defender o Atlético-MG.

Willian Arão

Alguém pode dizer que o volante, que subiu ao grupo principal do Corinthians em 2012, não se trata de um jogador dos mais talentosos, mas o fato é que Wilian Arão tem um Mundial, duas Libertadores e um Campeonato Brasileiro, entre outros títulos, no currículo. Hoje, é jogador do Flamengo, time mais badalado do Brasil.

Maycon

O volante estreou no profissional do Corinthians em 2016 e conquistou dois Paulistas e um Brasileirão pelo clube. Com somente 22 anos, hoje é jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Everton Ribeiro

Chegou ao Corinthians com 11 anos, mas veio a se destacar realmente por Coritiba e, depois, Cruzeiro. Vendido para o Al-Ahli, dos Emirados Árabes, voltou para o Brasil em 2017 para se tornar capitão de um Flamengo que encanta.

Willian

E pensar que o meia-atacante jogou tão pouco no profissional do Timão. Pois é…o meia, que desfila talento pelo Chelsea e pela seleção brasileira, fez praticamente toda a sua carreira na Europa. Atualmente, está por deixar o clube de Londres, mas a volta ao Brasil, se é que ela algum dia ocorrerá, ainda parece bem distante.

Malcom

Foi em 2014 que o atacante apareceu no elenco de cima do Corinthians para, no ano seguinte, se sagrar campeão brasileiro. Vendido para o Bordeaux, da França, em 2016, pintou no Barcelona dois anos depois por nada menos que 41 milhões de euros. Sem jogar o esperado, acabou negociado com o Zenit, em 2019.

Jô