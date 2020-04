​Assim seria a escalação ideal do Flamengo hoje com jogadores formados na base

Que o Brasil é um celeiro de craques desde sempre, não há nenhuma dúvida. Quando a gente resolve pôr na ponta do lápis quem cada um dos nossos grandes clubes revelou nos últimos tempos, fica ainda mais evidente o tamanho do alcance do nosso talento. Foi pensando nisso que investimos tempo e pesquisa nesta série: imaginar como nossos times seriam se as suas joias em atividade voltassem. Ou se nem fossem vendidas. Um sonho longe de se tornar realidade, mas não custa nada sonhar.

O ​Flamengo, por exemplo, é, tradicionalmente, um clube formador de jogadores. Já revelou várias estrelas para o futebol brasileiro e mundial, como Zico, Bebeto, Adriano e Júlio César. A lista é extensa e renovada a cada temporada, com novos talentos sendo apresentados ao esporte todos os anos. Afinal, “Craque, o Flamengo faz em casa”. Confira!

Marcelo Lomba

Marcelo Lomba surgiu muito bem nas categorias de base do Flamengo, no entanto, não conseguiu o mesmo desempenho no profissional e acabou sendo negociado com o ​Bahia, onde teve grandes momentos. Em 2016, o goleiro acertou com o​ ​Internacional e desde então é um dos titulares da equipe colorada.

Wesley

Prodígio, Wesley ‘Gasolina’ despontou como grande promessa no Flamengo, mas acabou não renovando, por conflito de interesses, com o Rubro-negro e deixando o time ainda no juvenil. Atualmente, ele defende o Sub-23 da Juventus.

Léo Duarte

Léo Duarte foi um dos destaques das categorias inferiores do Flamengo, ganhando muitos títulos e sendo cotado no profissional. Porém, o zagueiro precisou superar muitos percalços até cair nas graças da torcida. Em boa fase, o defensor foi vendido ao Milan, da Itália.

Samir

Samir, ou “Samito”, se destacou no sistema defensivo do Mais Querido por sua seriedade e firmeza nas jogadas. À época, o defensor era bem visto e posto como “futuro da Seleção Brasileira”. Porém, o alto número de lesões o prejudicou. Em 2016, ele foi negociado com a Udinese, da Itália, e, após período de adaptação, se consolidou e ganhou destaque na equipe, sendo até convocado para o Brasil de Tite.

Jorge

Jorge foi uma das grandes revelações do Flamengo nos últimos anos, além de ter sido uma das maiores negociações, sendo um dos mais talentosos da lateral esquerda no Brasil e cobiçado por várias equipes. Em 2017, o jogador foi vendido ao Mônaco, da França, mas não conseguiu ir bem. Na temporada passada, o lateral foi emprestado ao ​Santos e fez uma ótima temporada.

Felipe Melo

Felipe Melo surgiu para o futebol no Flamengo, tendo forte identificação com o clube e boa avaliação de todos. Porém, o Rubro-Negro vivia “outro patamar” e precisou vender o promissor volante, que futuramente se destacaria no esporte mundial. Hoje, na zaga, ele é uma das peças mais importantes do ​Palmeiras.

Renato Augusto

Renato Augusto foi apontado como ‘futura joia brasileira’ ainda muito cedo, com poucos jogos e experiência com a camisa do Flamengo. Contudo, o meia-atacante realmente vingou e se tornou um dos nomes mais populares do esporte no país, especialmente com o ​Corinthians e com a Seleção Brasileira.

Jean Lucas

Jean Lucas chegou ao profissional do Flamengo ainda “sem casca” e, apesar do potencial nítido, não conseguiu dar certo. Porém, em 2019, ele foi emprestado ao Santos e explodiu como um meio-campista extremamente habilidoso e versátil. Atualmente, ele defende o Lyon, da França, para onde foi vendido por 8 milhões de euros.

Lucas Paquetá

O meia Lucas Paquetá também teve um começo tímido no Mais Querido, no entanto, ele conseguiu cavar seu espaço e ser um dos nomes mais badalados do elenco, tendo mais protagonismo e valorização do que muitos medalhões do plantel rubro-negro. Em 2019, ele foi vendido ao Milan, da Itália, e desde então tenta se firmar no Rossonero.

Vinícius Júnior

Destaque do Flamengo, Vinícius Júnior chamou atenção ainda muito garoto, com sua forma de jogar, dribles e velocidade. Em alta, o atacante foi vendido ao poderoso Real Madrid, por 45 milhões de euros, e se tornou a venda mais cara da história do clube. Em solo espanhol, a sensação logo obteve sucesso, no entanto, foi prejudicado por uma lesão e desde então tenta recuperar a forma.

Reinier Jesus

‘Discípulo’ de Vini Jr., Reinier conseguiu mais espaço (e destaque) do que o previsto na temporada passada. Aos 17 anos, o meia-atacante foi um dos melhores jogadores do ‘banco’ da equipe de Jorge Jesus, tendo participado de vitórias importantes e colaborado em momentos decisivos. O sucesso o garantiu no Real Madrid, no entanto, o craque ainda não teve chances de estrear sob comando de Zidane.