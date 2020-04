​Assim seria a escalação ideal do Fluminense hoje com jogadores formados na base

​Que o Brasil é um celeiro de craques desde sempre, não há nenhuma dúvida . Quando a gente resolve pôr na ponta do lápis quem cada um dos nossos grandes clubes revelou nos últimos tempos, fica ainda mais evidente o tamanho do alcance do nosso talento. Foi pensando nisso que investimos tempo e pesquisa ​nesta série : imaginar como nossos times seriam se as suas joias em atividade voltassem. Ou se nem fossem vendidas . Um sonho longe de se tornar realidade, mas não custa nada sonhar.

Quando falamos de ​Fluminense , é impossível não pensar quase imediatamente em Xerém. A base é, de longa data, um dos ‘pulmões’ do clube das Laranjeiras, produzindo talentos em larga escala, conquistando títulos em profusão nas categorias inferiores e impulsionando as finanças do clube. Dito isso, vamos ao belo XI ideal do Tricolor, apenas com suas crias:

Marcos Felipe

Como Volpi foi dispensado ainda na base e nunca fez um jogo profissional pelo Flu, quem abre essa escalação é Marcos Felipe. Profissional desde 2013, o goleiro de 24 anos começou a ter suas primeiras chances como titular apenas em 2019, substituindo Muriel. Tem qualidade.

Rafael

Titular absoluto do Lyon – clube que defende desde 2015 -, o lateral-direito é um dos destaques de sua posição no Campeonato Francês. Chegou ao Velho Continente ainda muito jovem, aos 18 anos, comprado pelo Manchester United. Seu irmão gêmeo Fábio teve o mesmo destino.

Thiago Silva

É um dos grandes ídolos contemporâneos da torcida do Fluminense, e com razão. Além de cria de Xerém, o zagueiro é um apaixonado confesso pelo clube, sempre acompanhando os jogos mesmo longe. É adorado por onde passa e defende a Seleção Brasileira há anos. Jogou pelo Tricolor entre 2006 e 2009, ano em que foi negociado ao Milan.

Ibañez

Fechamos a dupla de zaga com um nome da nova geração. Cooptado pelo clube para terminar sua formação em Xerém, Ibañez defendeu o Fluminense profissionalmente entre 2018 e início de 2019, deixando ótima impressão. Hoje, aos 21 anos, defende a Roma e a Seleção Sub-23.

Marcelo

É, sem dúvida, o maior produto de Xerém neste século. Marcelo foi contratado pelo Real Madrid em 2006, ainda muito garoto, para ser o herdeiro de Roberto Carlos no clube. Hoje, na opinião de muitos, já superou seu antecessor. Parte fundamental nesta ‘era de ouro’ do time merengue.

Fabinho

O volante do Liverpool, sempre muito elogiado por Klopp, também é produto da base tricolor. Terminou sua formação em Xerém e foi promovido aos profissionais em 2012, mas foi vendido sem entrar em campo pelo Tricolor. F ez parte da escalação do time principal apenas uma vez, ao compor o banco contra o Corinthians no Brasileirão daquele ano, antes de ser negociado com o Rio Ave, de Portugal. Atualmente, aos 26 anos, é um dos melhores de sua posição no mundo.

Gerson

Revelado em 2014, o meio-campista fez pouco mais de 60 jogos com a camisa tricolor antes de ser negociado à Roma, em 2016, por R$ 60 milhões. Retornou ao futebol brasileiro em 2019, comprado pelo arquirrival Flamengo, onde vive o auge de sua forma aos 22 anos.

Gustavo Scarpa

Ainda que o torcedor do Fluminense guarde ressentimentos pela forma como ele saiu do clube, Scarpa não poderia ficar de forma dessa seleção. Revelado pelo Flu em 2012, somou mais de 150 partidas com a camisa tricolor entre os anos de 2014 e 2017. Hoje defende o Palmeiras.

Kenedy

Assim como Gerson, está entre os jogadores revelados nas Laranjeiras que não tiveram muito tempo para dar retorno técnico/esportivo ao clube. Foi negociado em 2015, ainda aos 19 anos, ao Chelsea. Vive boa fase atualmente com a camisa do Getafe (ESP), via empréstimo.

Marcos Paulo

Habilidoso, bom finalizador e exímio passador, o atacante de 19 anos é, ao lado de Miguel, o grande xodó da torcida do Fluminense no elenco atual. Tem dupla nacionalidade e vem sendo constantemente convocado para as seleções de base de Portugal, o que o coloca no radar de diversas potências do futebol europeu.

Pedro