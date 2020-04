​Assim seria a escalação ideal do Palmeiras hoje com jogadores formados na base

Que o Brasil é um celeiro de craques desde sempre, não há nenhuma dúvida. Quando a gente resolve pôr na ponta do lápis quem cada um dos nossos grandes clubes revelou nos últimos tempos, fica ainda mais evidente o tamanho do alcance do nosso talento. Foi pensando nisso que investimos tempo e pesquisa nesta série: imaginar como nossos times seriam se as suas joias em atividade voltassem. Ou se nem fossem vendidas. Um sonho longe de se tornar realidade, mas não custa nada sonhar.

O ​Palmeiras, por exemplo, se notabilizou nos últimos anos por ser um clube com categorias de base extremamente fortes e talentosas, mas com pouco proveito no profissional. O milionário Alviverde Paulista segue o ritmo “industrial” do futebol brasileiro, que opta por mais ganhos financeiros do que técnicos, e pela contratação de medalhões à utilização dos garotos. Em um cenário diferente, destaques da Seleção Brasileira e do arquirrival Corinthians ainda poderiam estar no Allianz Parque. Confira!

Diego Cavalieri

Ídolo do ​Fluminense, Diego Cavalieri foi revelado e construiu parte de sua carreira no Palmeiras. Porém, o goleiro deu o azar (ou sorte) de surgir na ‘Era de São Marcos’, e assim não teve oportunidades de seguir na equipe paulista. De todo modo, o potencial e os grandes momentos no Alviverde o levaram ao poderoso Liverpool. O paredão, no entanto, não conseguiu se firmar na Europa e logo voltou ao Brasil. Atualmente, ele defende o ​Botafogo.

Ilsinho

Promissor, Ilsinho ficou mais de dez anos nas categorias de base do Palmeiras, porém, o lateral-direito não decolou no profissional e logo foi negociado. A negociação, no entanto, repercutiu negativamente pela sua ida para o rival ​São Paulo. Atualmente, o camisa 2 defende o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, – uma das equipes em que ele mais conseguiu permanecer na carreira.

David Braz

David Braz surgiu bem no Palmeiras e até ganhou oportunidades com Vanderlei Luxemburgo, mas se machucou e “sumiu” do Verdão. Porém, o zagueiro era bem visto e acabou sendo negociado com o Panathinaikos, da Grécia, com apenas 20 anos e 19 partidas como profissional. Sem espaço no Velho Continente, o defensor foi repatriado pelo ​Flamengo e depois ainda defendeu ​Santos, Vitória e ​Grêmio.

Pedro Geromel

Lembra, palmeirense? Mito do Grêmio, Geromel não agradou no Palmeiras e foi negociado com o Chaves, de Portugal, antes mesmo de subir para o profissional. O zagueiro não teve uma carreira das mais fáceis, tendo sido bastante menosprezado e passado por pequenos clubes antes de engrenar, e entrar para galeria de gigantes do Imortal.

Luan Cândido

Outro que saiu precocemente. Sucesso na base, Luan Cândido não conseguiu vestir o manto alviverde no grupo principal. O lateral-esquerdo explodiu nas categorias inferiores e logo foi vendido ao RB Leipzig, da Alemanha. Atualmente, o camisa 6 defende o ‘coirmão’ brasileiro Red Bull Bragantino.

Luiz Gustavo

Luiz Gustavo fez boa parte de sua formação como jogador no Palmeiras, e até atuou por quatro partidas no profissional, mas não respondeu ao que se esperava e passou por longos períodos de empréstimos. Em 2017, o defensor acertou definitivamente com o ​Vasco e hoje defende (também por empréstimo) o ​Goiás.

Elias

Destaque do futebol brasileiro nas últimas temporadas, Elias surgiu nas categorias de base do Palmeiras como atacante, mas não decolou (por que será?) e deixou a equipe sem atuar no profissional. Livre, o meia acertou com o Náutico e deu inicio a uma grande trajetória no esporte, tendo, em anos seguintes, sucesso por Flamengo, ​Atlético-MG e ​Corinthians. Hoje, ele está sem clube.

Marquinho

Atualmente no Figueirense, Marquinho se formou como jogador na Academia do Palmeiras, mas não correspondeu no profissional e deixou a equipe com apenas duas partidas. A desconfiança, no entanto, não seria exclusividade do Verdão, considerando que o meia rodou por várias equipes, mas não conseguiu se firmar em nenhuma.

A sua melhor passagem foi pelo Fluminense, mas o jogador também defendeu o Botafogo e o Vasco, no Brasil, além de outros times no exterior.

Gabriel Veron

Cobiçado, Gabriel Veron pode ser a oportunidade de o Palmeiras fazer diferente. O jovem atacante chegou à equipe em 2017, para as categorias de base, mas logo decolou e subiu para o grupo principal com grande prestígio. Agora é saber se o goleador vai ter chances de confirmar seu talento ainda no futebol brasileiro.

Gabriel Jesus

Fiel escudeiro de Tite na Seleção Brasileira, Gabriel Jesus foi a maior revelação do Palmeiras nos últimos anos. Atualmente, o atacante defende o Manchester City e tem se mostrado, especialmente no futebol inglês, como um grande jogador.

Vagner Love

Vagner Love demorou, mas conseguiu quebrar barreiras e chegar ao profissional. Em formação, o atacante passou por Vasco e Palmeiras, com “últimos ajustes” no clube paulista. No Verdão, o jogador se firmou e chamou atenção do futebol nacional e internacional, de modo que logo foi vendido para o CSKA. Em sua carreira, o goleador ainda defendeu o Flamengo, no Brasil, e outros clubes na Europa. Atualmente, ele defende o Corinthians.