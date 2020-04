​Barcelona de olho em novo “Imperador” do Flamengo; rubro-negro se protege

Em outro patamar, o Flamengo se estruturou e construiu uma das categorias de bases mais bem-sucedidas do Brasil. Referência, o rubro-negro tem atraído os olhares do futebol mundial e feito grandes transações, como nas vendas de Vinicius Júnior para o Real Madrid e Lucas Paquetá para o Milan em temporadas passadas.

Em 2020, o Mais Querido seguiu embalado, negociou o meia-atacante Reinier Jesus com a equipe merengue e tem fomentado outra Cria do Ninho. O nome da vez é o do atacante Mateus Lima, conhecido na base como Mateusão ou ‘Imperador’, por seu faro de gol e capacidade física. A ideia agora é lapidar o garoto e garantir sua permanência na Gávea.

(Foto: Reprodução / ​Venê Casagrande)

Conforme informações do portal ‘​Bola Vip’, o Flamengo tem tomado precauções para não queimar etapas e ir fazer com que o atacante chegue ao profissional o mais preparado possível. Mateusão surgiu no América-MG em 2019, mas logo foi identificado e contratado pelo rubro-negro. Os cariocas compraram 50% dos direitos do centroavante, enquanto os mineiros permaneceram com a outra metade.

Ciente do potencial do “Imperador”, o clube tem planejado a transição do atleta e espera aproveita-lo o máximo de tempo possível no elenco principal. A diretoria rubro-negra pretende ficar com Mateusão por mais alguns anos e deve explorar a saúde financeira da equipe para ter mais ganhos técnicos do que orçamentários.

O goleador ainda vai completar 16 anos e assim que alcançar a faixa etária deve assinar seu primeiro contrato profissional com o rubro-negro. Recentemente, o Barcelona entrou em contato com o Flamengo para demonstrar interesse no jogador, mas o clube descartou qualquer conversa e espera ‘blindar’ o atleta assim que possível.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.