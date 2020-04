​Base forte! Veja 5 promessas do Internacional para ficar de olho

O ​Internacional ‘parou’, devido à pandemia do novo coronavírus, e espera o retorno da normalidade – da temporada e da sociedade – para voltar aos gramados. A suspensão, além de causar milhares de problemas, também, para o clube, impediu a largada de algumas joias no grupo comandado por Eduardo Coudet.

Em alta, após conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, as promessas coloradas esperavam receber oportunidades no elenco profissional, entretanto, a paralisação da temporada acabou adiando esses sonhos. Porém, os feitos dos garotos não vão ser esquecido, especialmente de cinco deles. Confira!

Praxedes

Badalado, Praxedes foi um dos destaques da Copinha, demonstrando qualidade na criação de jogadas e visão de jogo. O sucesso deu alguns minutos ao volante no profissional, mas nada ainda concreto. A tendência é de que ele siga com o plantel de Eduardo Coudet e ganhe mais tempo em campo, especialmente com o eventual rodízio do elenco.

João Peglow

Peglow é uma das maiores sensações do Internacional, tendo protagonismo também na Seleção Brasileira Sub-17. O camisa 10 era um dos mais cotados para integrar o elenco profissional, mas uma lesão nas costas atrapalhou os planos do clube e do jovem. Em quarentena, o meia-atacante segue se recuperando e espera melhor do problema para voltar ‘voando’.

Cesinha

Cesinha tem apenas 19 anos, mas já passou por altos e baixos na carreira. O meia-atacante oscilou durante o período de adaptação ao Internacional e quase foi parar no ​Grêmio. Porém, o talento conseguiu superar o momento complicado e chamou atenção no Beira-Rio, inclusive de Eduardo Coudet. A previsão é de que ele ganhe algumas oportunidades ao longo de 2020.

Vinícius Tobias

​(Foto: Reprodução / ​Twitter Scouting Brasil)

Vinícius Tobias também é um dos mais bem avaliados no Internacional – que projeta a promessa na lateral direita do profissional nas próximas temporadas. O garoto, que tem seu nome rotineiramente em convocações das seleções inferiores, é muito elogiado tanto pelas qualidades defensivas quanto ofensivas. A expectativa é de que ele seja utilizado no decorrer do ano.

Leonardo Borges

​(Foto: Reprodução / ​Twitter Dornelles AE)

Leonardo Borges ainda precisa de mais lapidação, mas mostra personalidade e muito potencial. O lateral-esquerdo fez parte do elenco vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior e tem demonstrado qualidade para se firmar na equipe nos próximos anos. Recentemente, ele assinou um vínculo de mais três temporadas com o Colorado.

As informações são do ​UOL Esporte.