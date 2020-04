​CBF e clubes começam estudo para viabilizar retorno do futebol brasileiro

Nesta terça-feira (7), em reunião da Comissão Nacional de Clubes (CNC), representantes 37 agremiações brasileiras das Séries A e B, e CBF, se reuniram para tratar de eventual retorno do futebol do país. A ideia é começar estudos para a retomada da temporada o quanto antes.

Segundo informações do ​UOL Esporte, os dirigentes ainda não têm uma resposta para quando o esporte deve voltar, mas há um consenso entre a maioria de que é ‘vital’ que o futebol seja retomado. A premissa é de que não há outras opções e que os clubes não estavam preparados para tal paralisação.

Deste modo, representantes devem iniciar contato com especialistas da área de saúde para saber como antecipar – de forma segura – a volta do calendário 2020. A retomada, porém, seria com ao menos um ou dois meses de partidas com portões fechados e protocolos rígidos de segurança.

Vale destacar que o presidente da Conmebol, ​Alejandro Domínguez, se mostrou um simpatizante da ideia. Os dirigentes também debatem a possibilidade da realização de testes nos atletas e de jogos com a participação de no máximo 30 pessoas, além dos 22 atletas em campo.

Com a ideia, os clubes devem dialogar com autoridades, incluindo o Ministério da Saúde, para ver a melhor forma de prosseguir com os estudos e também para seguir todo o procedimento de políticas de combate ao COVID-19. O assunto também deve ser abordado com as federações estaduais e federais.

Em caso de aprovação geral, o futebol deve retornar com protocolos rígidos e específicos para o esporte. O primeiro passado após o “ok” é reorganizar o calendário, com prioridade aos estaduais (garantidos pela CBF). O Campeonato Brasileiro e demais competições nacionais e internacionais ainda devem entrar em pauta.

